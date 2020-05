Jadon Sancho (20) advares: Klemte lagkamerater etter Dortmund-scoring

Den engelske superstjernen glemte seg helt bort da laget hans scoret i helgen. Nå får han en irettesettende pekefinger fra den tyske Bundesligaen.

Det melder The Sun i kjølvannet av Dortmunds viktige borteseier mot Wolfsburg i helgen.

Sancho ble byttet inn i andre omgang og bidro med en målgivende pasning på Achraf Hakimis 2-0-scoring 12 minutter før slutt, og målet ble feiret på en måte Bundesligaen har bedt spillere unngå:

Sancho kastet seg om halsen på Hakimi og Erling Braut Haaland og ga lagkameratene en god klem.

Av smittevernhensyn har spillerne fått instrukser om å unngå dette, og Sancho skal derfor ha blitt advart av ligaledelsen i etterkant, skriver The Sun.

Flere spillerbrudd

Ett av vilkårene for at Bundesligaen kunne starte opp igjen var at spillerne forpliktet seg til å følge et slikt sett med strenge retningslinjer og regler.

Sanchos brudd på disse føyer seg inn i rekken av uheldige episoder i etterkant av at tyske myndigheter ga fotballen tommel opp.

Først dummet Hertha Berlin-spiller Salomon Kalou seg ut da han livestreamet en halvtime fra klubbens treningsfelt mens han begikk gjentatte brudd på smittevernbestemmelsene, og senere har lagkamerat Dedryck Boyata lagt seg flat etter at han tilsynelatende ga lagkamerat Marko Grujic et kyss på kinnet etter en scoring.

Nå var det Jadon Sanchos tur til å glemme seg bort.

United neste?

Sancho, som kobles sterkt til en rekke andre store klubber, har bare to sesonger igjen av kontrakten sin med Dortmund og kan forsvinne allerede i sommer.

Manchester United nevnes som en mulig ny arbeidsgiver. Trolig vil Dortmund gjøre enorm profitt på engelskmannen som de kjøpte fra Manchester City for bare åtte millioner pund i 2017.

Lørdagens seier gjør at Dortmund rykker opp i ryggen på Bayern og legger seg kun ett poeng bak serielederen - som de møter til det som blir en gigantisk fotballkamp tirsdag kveld.

Erling Braut Haaland gikk for en gangs skyld målløs av banen i lørdagens kamp.

