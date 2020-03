Jadon Sancho brukte Chelsea-stjerne som Dortmund-inspirasjon: - Kan han, så kan jeg

Den engelske stjerneangriperen åpnet om den tøffe veien fra Watfords akademi til Borussia Dortmund.

Flere av Europas aller største klubber står i kø for å sikre seg Jadon Sancho. Manchester United og Real Madrid er blant klubbene som gjentatte ganger har blitt koblet med den engelske 2000-modellen.

Siden sin overgang fra Manchester City i 2017 har Sancho imponert voldsomt i den tyske Bundesligaen, og har på kort tid blitt den tyske klubbens største angrepsvåpen.

Engelskmannen, som til daglig spiller sammen med Erling Braut Haaland, som selv har blitt koblet med Real Madrid i den spanske pressen, har tatt derfor tatt tid til å reflektere rundt en turbulent karriere.

Les også: Pelé har uttalt seg i Ronaldo/Messi-debatten

Kunne blitt Arsenal-spiller

Han startet nemlig i Watfords akademi, men ting kunne ha gått veldig annerledes. London-gutten var nemlig innom en av byens virkelige giganter før han endte opp på Vicarage Road:

- Tro det eller ei, jeg var innom treningsanleggene til Arsenal og Watford. Jeg var hos Arsenal, men jeg likte det ikke, men jeg likte Watford. I tillegg var det lokalt, og å kunne komme seg til treningene var ganske viktig den gangen, forteller Sancho, i et intervju med Twitter-kanalen Football Daily.

- Watford var drøyt ti minutter fra meg, så det var helt ideelt for meg og min familie, forteller 19-åringen, som deretter ble snappet om at den nåværende Premier League-klubben.

Sancho har ikke lagt skjul på at han kommer fra fattige kår, og at han sommeren 2018 for første gang hadde skikkelig mulighet til å se et VM-sluttspill. For egen del tok han selv et vanskelig valg i 2017.

CITIZEN: Jadon Sancho var også innom Manchester City. Foto: John Walton (Pa Photos)

Den gangen bestemte han seg for å ikke signere ny kontrakt med Manchester City, som hadde snappet ham opp til deres akademi, og tok sjansen på spill i Borussia Dortmund.

- Jeg måtte dra hjemmefra, og dra til et nytt land. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det og Dortmund har mange unge spillere. Historien deres er veldig god, forklarte Sancho.

Siden sin overgang til Dortmund har han levert 31 scoringer på 90 kamper, og kun denne sesongen står 19-åringen med spinnville 17 scoringer og 19 målgivende på 35 kamper i alle turneringer.

Les mer: - Emerson ønsker seg bort fra Chelsea

Så opp til Pulisic

Da han måtte ta det endelige valget om hvorvidt han skulle bli værende i England, eller forsøke seg i den tyske toppdivisjonen, så valgte Sancho uansett å se til en av lagets daværende stjerner:

- Jeg så på Christian Pulisic. Han var den store, unge spillere der. Han var 18-19 år, og jeg så opp til ham. Jeg tenkte at dersom han kan, så kan jeg også, forteller Sancho.

Pulisic ble tidenes dyreste amerikanske fotballspiller da Chelsea hentet ham som erstatter for Eden Hazard i januar 2019. Amerikaneren ble værende i klubben til den påfølgende sommeren, og hadde derfor muligheten til å spille med Sancho.

Selv om Pulisic har tatt turen videre, så har Sancho på mange måter blitt den unge lederen på laget ikledd sort og gult på Signal Iduna Park. Lucien Favre har nemlig et av de mest spennende unge lagene i Europa.

KOMPISER: Christian Pulisic og Jadon Sancho er gamle lagkamerater. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Tidligere nevnte Braut Haaland er 19 år, mens den amerikanske angriperen Giovanni Reyna fortsatt kun er 17. I tillegg har den marokkanske høyrebacken Achraf Hakimi, som kun er 21, vist seg som en av Europas fremste i sin posisjon. Midtstopper Manuel Akanji har også imponert stort, og er kun 24.

Dessverre for Sancho og Dortmund så er de slått ut av Champions League etter at Paris Saint-Germain ble nummeret for store i åttedelsfinalen. Dortmund vant hjemmekampen, men på Parc des Princes ble Neymars lag noen hakk for store.

Bundesligaen er, i skrivende stund, stoppet grunnet koronaviruset, slik som de fleste andre ligaer i Europa. Dortmund ligger som nummer to, med kun fire poeng bak serieleder Bayern München.

Sancho har også rukket å spille seg inn på den engelske landslaget. Han står med 11 kamper og to scoringer for hjemlandet.

Les også Liverpool på vei mot uslåelig rekord med «virushjelp»