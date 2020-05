Jadon Sancho herjet i storseier for Borussia Dortmund

Kampen vil likevel bli husket for en spesiell markering.

Dortmund slet i første omgang mot bunnlaget Paderborn, men så kom de virkelig i gang fra det 54. minutt, og de stoppet ikke før Paderborn hadde fått seks mål i sekken.

1–0 var et faktum etter at Emre Can slo ballen inn i boks fra dødlinjen, der Paderborn-målvakt Leopold Zingerle var dårlig orientert og bokset ballen ut på fem meter. Thorgan Hazard takket og bukket og satte inn kampens første mål.

Feiret med markering

Tre minutter senere lå ballen i nettet bak Zingerle igjen. Julian Brandt fant Jadon Sancho foran mål, som bredsidet ballen i mål fra fire meter.

Han feiret ved å ta av seg drakten og vise fram en t-skjorte, der det sto «Justice for George Floyd», afroamerikaneren som døde etter en pågripelse i Minneapolis. Det var en feiring som fikk dommeren til å ta frem det gule kortet, og som også var en streng beskjed til Sancho om å ikke vise beskjeden ved eventuelle flere scoringer.

Til tross for at dommeren ikke satte pris på markeringen til 20-åringen, fikk han full støtte av klubben etter kampen som la ut følgende på Twitter:

Uten Haaland

Haaland fikk en smell i kneet i toppoppgjøret mot Bayern München sist tirsdag og var uaktuell til søndagens oppgjør.

Han så sitt Dortmund slite i den første omgangen, før de fikk ordentlig hull på byllen i den andre omgangen. Det var meget sterkt anført av engelske Jadon Sancho, som scoret hat trick med mål etter 57, 74 og 91 minutter.

Tre mål siste seks minuttene

Achraf Hakimi, som er på lån fra Real Madrid, satte inn 4–1 med et hardt skudd langs bakken fra ti meter etter 85 minutter.

Fire minutter senere satte innbytter Marcel Schmelzer inn 5–1 fra kloss hold, mens Sancho satte inn kampens siste på overtid alene med Zingerle.

Det var stortalentets 16. mål i Bundesliga i inneværende sesong.

Flere mål ble det ikke i oppgjøret. Storseieren gjør at Dortmund er sju poeng bak Bayern München, som maltrakterte Düsseldorf 5–0 lørdag. Det er fem kamper igjen i Bundesliga.

– Jeg sa nesten ingenting i pausen, bare at vi måtte fortsette, sa Dortmund-trener Lucien Favre etter storseieren.

Neste lørdag skal Bayern München til Leverkusen, mens Dortmund, forhåpentligvis med Haaland tilbake i startelleveren, skal møte «norske» Hertha Berlin hjemme.

