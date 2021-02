Jagerfly eskorterte danske VM-helter hjem til dempet gullmottakelse

Viruspandemien la en solid demper på mottakelsen, men de danske VM-heltene i håndball hadde selskap av jagerfly på vei hjem til København mandag.

Det var en sliten gjeng med verdensmestere som landet på Kastrup mandag ettermiddag, men humøret var det likevel ingenting i veien med.

To kampfly av typen F-16 eskorterte flyet den siste biten inn over hovedstaden, og vel på bakken ventet brann- og redningsetaten med en æresport av vann.

Opplevelsen var minneverdig for blant andre mesterskapsdebutant Mathias Gidsel.

– Der var jeg akkurat som et lite barn som leker med flymaskiner og helikoptre. Det var kjempestort, sa han.

– Det sier litt om hvor mye VM betyr når de gidder å sende opp to F-16-fly for å guide oss til flyplassen, fortsatte han.

På Kastrup var det samtidig nærmest folketomt som følge av koronasituasjonen. Da danskene tok VM-gull for to år siden hadde mange tusen møtt fram for å hylle heltene.

