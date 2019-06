Jakob Ingebrigtsen: – Jeg hatet livet mitt

De aller fleste synes det er fint å bli ferdig med 13 års skolegang, men det er få som synes det er mer befriende enn løperfantomet Jakob Ingebrigtsen (18).

Tenåringen fra Sandnes avsluttet med muntlig eksamen sist torsdag. Han håper at han aldri blir nødt til å sette seg på skolebenken igjen. Han har hele tiden sittet med en følelse av at skolen har bremset ham, og han har alltid vært redd for å bli syk når han har vært innom undervisningen. På alle treningssamlinger har skolen vært en tidstyv og tappet ham for krefter.

– Det føles ekstremt deilig at det er over. Dette er noe som har plaget meg i mange år, og som jeg skulle ønske at jeg var ferdig med for lenge siden. Endelig er jeg er ferdig, og det betyr at jeg kan fokusere 100 prosent på løpingen og faktisk få tid til å restituere meg mellom treningsøktene.

– Hva kan det ha å si for løperkarrieren?

– Det tror jeg kan ha ekstremt mye å si. Jeg tror ikke bare at jeg vil få et godt utbytte av det rent sportslig, men også hvordan man har det med seg selv. Jeg har hatet livet mitt på alle treningsleirer og i alle dagene på skolen. Det kommer til å endre seg. Det å ha det positivt med det man driver med tror jeg kan bety mye i fortsettelsen, sa Jakob Ingebrigtsen til NTB på Thon Hotel Opera i Oslo tirsdag.

Der var alle løperbrødrene fra Rogaland samlet i forkant av torsdagens utsolgte Bislett Games.

Fri

Det var aldri snakk om å gi blaffen i den videregående skolen, men for Jakob handlet det alltid mer om plikt enn ren lyst.

– Dette betyr at jeg slipper å tenke så mye på andre ting, og at jeg slipper å ha så mye dårlig samvittighet for ting jeg ikke har gjort. Alt i alt tror jeg det skal bli bra med et liv uten skole.

Skolen har gjort Jakob Ingebrigtsen mer utsatt for sykdom enn han ellers ville ha vært. Et virus gjorde for eksempel at han måtte utsette sesongstarten.

Det var ingen selvfølge at han kom seg til start i Diamond League-stevnet i Stockholm 30. mai.

Der endte det opp med delt 2.-plass i et kruttsterkt felt. Tiden etterpå har gått smertefritt.

– Det har vært veldig bra. Jeg har fått gjort alt jeg har planlagt av trening, og jeg har vel egentlig bare følt meg bedre og bedre.

Ingen selvfølge

– Hva lærte du av løpet i Stockholm?

– Det føltes veldig bra. Jeg gikk inn til løpet med usikkerhet og var usikker på om jeg i det hele tatt skulle starte på grunn av virusinfeksjonen jeg hadde hatt. Men jeg fikk en god start på sesongen og en god følelse av hvordan det går i de neste løpene. Jeg tar helt klart det løpet med meg inn i Bislett Games. Der vil jeg mest sannsynlig gå tøffere ut enn jeg gjorde i Stockholm. Da sier det seg selv at det kan gå enda bedre enn det gjorde da.

Jakob Ingebrigtsen har løpt én engelsk mil tre ganger før. Torsdag kommer den fjerde. Broren Filip skal også ut på samme distanse.

– Målet er å slå tiden fra den forrige på 3.52,28 (I Eugene 27. mai sist år), og da er det ikke langt ned til norsk rekord. Men samtidig må man løpe det løpet man blir gitt, og det er ikke selvsagt at det blir løpt raskere enn 3.50, sa Ingebrigtsen.

Broren Henrik Ingebrigtsen har den norske rekorden på distansen. Han løp på 3.50,72 under Bislett Games i 2014.

