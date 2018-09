Jakob Ingebrigtsen friskmeldt etter halsbetennelsen

Jakob Ingebrigtsen er friskmeldt etter halsbetennelsen og stiller til start for Europa på 1500-meteren i Continental Cup i Tsjekkia til helgen.

– Det er ingenting som tilsier at Jakob ikke løper, skriver Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund i en sms til NRK.

17-åringen, som tok to EM-gull forrige måned (1500 meter og 5000 meter), er tatt ut til å representere Europa på 1500 meter i Continental Cup i Ostrava.

Jakob Ingebrigtsen har den siste tiden slitt med sykdom, og måtte stå over Diamond League-avslutningen i Zürich i forrige uke. Derfor har det vært uvisst om den yngste av brødrene Ingebrigtsen kunne stille til start i Ostrava.

Men tirsdag bekrefter Norges Friidrettsforbund at sykdommen har sluppet taket, og at Jakob stiller opp for Europa.

Tirsdag ble det også klart at Jakob Ingebrigtsen kan ble månedens mannlige friidrettsutøver i Europa for august.

