Jakob Ingebrigtsen inn til nest beste tid i Monaco

Kjempeløp av Ingebrigtsen under Diamond League i Monaco.

Det var knyttet store forventninger til fredagens Diamond League-stevne i Monaco sett med norske øyne. Både Filip og lillebror Jakob Ingebrigtsen var rapportert å være i strålende form etter forrige ukes gode løp i Lausanne.

Begge nordmennene leverte gode løp i Sveits helt ned på 3.30-tallet forrige fredag og jaget den norske rekorden på 3.30.01, satt av Filip Ingebrigtsen for nærmest nøyaktig ett år siden i Monaco.

Jakob Ingebrigtsen ledet med én runde igjen av fredagens løp i varmen og så uhyre sterk ut mot slutten av løpet. Yngstebror løp til slutt inn til en tid på 3.30.47 og ble nummer to. Kun slått av kenyanske Timothy Cheruiyot som vant på tiden 3.29.97 og var eneste løper som kom seg under den magiske grensen på 3.30.

- Jakob har 3.29 i kroppen, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at 18-åringen hadde levert nok en imponerende 1500-meter.

VANT: Timothy Cheruiyot feirer seieren med Jakob Ingebrigtsen hakk i hæl. Foto: Eric Gaillard (Reuters)

Jakob Ingebrigtsen var stolt etter sin prestasjon i varmen Monaco.

- Det er helt sykt. Det ble et litt annet løp i dag enn forrige uke. Jeg er veldig stolt og er i ekstremt bra form, sa Jakob Ingebrigtsen.

Den eldre broren Filip var ikke like fornøyd med sitt løp. Han ble nummer syv på tiden 3.30.82.

- Jeg følte jeg brukte litt for mye krefter underveis. Det var et greit løp, men ikke så mye mer enn det. Tiden lyver ikke. Jeg er greit fornøyd. sa Filip Ingebrigtsen.

Det ble satt høy fart fra start og den norske duoen hang godt med på i midten av feltet på 1500-meteren. Brødrene løp sitt eget løp og lå godt med idet feltet passerte 800 meter.

- De må lykkes perfekt taktisk i dette løpet, sa kommentator Jann Post underveis i løpet.

- Høye forventninger

Det var et sterkt felt som stilte til start i fyrstedømmet denne fredagen og det var lagt opp til høy fart. Alt lå godt til rette for at drømmegrensen på 3.30 skulle bli brutt.

- Det er lov å ha høye forventninger, sa ekspert Vebjørn Rodal i forkant av løpet i Monaco

Hos Ingebrigtsen-guttas trener var tonen litt bekymret før start. Pappa Gjert Ingebrigtsen ble intervjuet før fredagens løp og Ingebrigtsen hadde fått nyss i noen rykter han ikke var nevneverdig fornøyd med.

- Det ryktes at ingen av afrikanerne har lyst til å løpe fort, sa pappa Ingebrigtsen til NRK før løpet.

Ingebrigtsen-familien reiser nå videre til London for å konkurrere under neste helgs Diamond League-stevne i den engelske hovedstaden.