Jakob Ingebrigtsen med ny norsk rekord på 5000 meter

Jakob Ingebrigtsen satte norsk rekord på 5000 meteren med 2.-plass i Diamond League-stevet i London lørdag.

13.02,03 er den nye norske rekorden på 5000 meter.

Den norske rekorden hadde stått i 15 år, og ble satt av Marius Bakken. Det var på den siste runden at Ingebrigtsen virkelig satt i toppfarten, og ble bare såvidt slått av etiopiske Hagos Gebrehiwet med bestetiden 13.01,86.

- Det er jo veldig bra! Jeg hadde som mål å gå et bra løp, og det viste jeg i dag at jeg er i stand til. Helt klart, det kjennes ekstremt bra. Det skal bli deilig å komme litt hjem etter alt for mange uker borte, det blir herlig, sa en fornøyd Jakob Ingebrigtsen til NRK etter endt løp.

- Det vitner jo om at han har god selvtillit når det tetner seg til - og det er veldig bra, sa Gjert i bakgrunnen.

Ifølge treneren og pappa Gjert Ingebrigtsen er det heller ikke nå at Ingebrigtsen skal løpe fort.

Sesongen er lagt opp med tanke på VM i Doha i september/oktober.

Nå har brødrene Ingebrigtsen norgesrekordene på samtlige distanser fra 1500 til 5000 meter. Filip Ingebrigtsen har rekorden på 1500 meter, mens Henrik har rekorden på en engelsk mile og 3000 meter.

- Ingen nordmenn har vært i nærheten av det noensinne, påpekte Jann Post i NRK, og fikk tilhør av Vebjørn Rodal:

– Han får virkelig utbytte av at han er 1500-meterspesialist, og får brukt farta si på slutten her, understreket den tidligere løperen.

