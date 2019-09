Jakob Ingebrigtsen til finalen på 5000 meter, men Gjert er ikke fornøyd: - Herregud

Jakob Ingebrigtsen gjorde jobben, men fikk kritikk av trenerpappaen Gjert Ingebrigtsen etter løpet.

DOHA (Nettavisen): Finaleplassen ble klar etter at supertalentet ble nummer fire i forsøksheatet i ekstremvarmen i Qatar fredag kveld.

- Heia Norge, sa Jakob til Nettavisen før han gikk gjennom pressesonen uten å gjøre noen intervjuer.

Selv om sønnen tok seg til finale, var det ingen grunn til å hoppe i taket av glede hos Gjert Ingebrigtsen.

Trenerpappaen hadde nemlig flere ting å plukke på etter løpet til tross for at sønnen gikk til finalen.

- Det ble et ekstremt risikofylt løp. Han holdt på å tryne flere ganger, sier han til NRK.

- Hva var det du reagerte mest på? Burde han gjort noe annerledes?

- Ja. Herregud.

- Hva er det du reagerte mest på?

- At han springer veldig rotete. Veldig mye inn i klynga og dytting, sier han og påpeker at han ikke tror heat nummer to vil gå like fort.

Nå er altså minst én av sønnene klar for mandagens finale.

19-åringen stabiliserte seg lenge midt i feltet før han avanserte på sisterunden. Løpsfantomet tok posisjonen helt inne ved lista på oppløpet, men avanserte de nødvendige plassene og endte på fjerdeplass.

Selemon Barega fra Etiopa vant heatet på 13.24,69, mens Ingebrigtsens tid ble 13.25,20.

Finalen går av stabelen mandag.