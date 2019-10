Jakob lå rett ut etter VM-dramaet: Da gikk konkurrenten bort og fullroste 19-åringen

Jakob Ingebrigtsen fortsetter å imponere. Det norske supertalentet vekker også oppsikt hos andre toppløpere.

DOHA (Nettavisen): Det endte altså med en svært imponerende femteplass for 19 år gamle Ingebrigtsen i 5000-meterfinalen i Doha mandag kveld.

En som fikk med dette var kanadiske Justyn Knight (23), som endte på tiendeplass hele 22 sekunder bak den fire år yngre nordmannen.

- Du ga alt du hadde

Da Knight kom i mål og så Jakob ligge langflat på tartandekket, gikk han rett bort til yngstebror Ingebrigtsen.

- Jeg så han ligge på bakken etter målstreken. Da gikk jeg bort og sa «hey, du kjempet bra og ga alt du hadde». Jeg spurte også om han hadde det bra, jeg måtte sjekke siden han lå rett ut. Han svarte at det gikk fint, og da fortalte jeg ham at han hadde gjort et strålende løp, forteller Knight til Nettavisen.

- En spesiell gutt

Han lyser opp når vi opplyser at vi kommer fra en norsk avis, og han blir svært snakkesalig når vi spør om vi kan stille ham noen spørsmål om Jakob Ingebrigtsen.

- Jakob er en spesiell gutt. Jeg vet han er yngre enn meg, så det er rart å snakke om han på denne måten. Både Jakob og brødrene er store atleter, men også veldig bemerkelsesverdige mennesker. Alle møtene mine med Jakob, Henrik og Filip har vært hyggelige. Første gang jeg møtte dem tror jeg ikke de visste hvem jeg var, men jeg sa hei til dem, og vi hadde en fin prat. Selv Mr. Ingebrigtsen (Gjert) var hyggelig, sier han og flirer.

Henrik Ingebrigtsen roser Knight for den fine gesten etter målgang i Doha mandag kveld.

Henrik, som fullførte til 13. plass med en vond tå i finalen, mener det viser at man klarer å skille konkurranse fra kollegialitet.

- Vi er konkurrenter på det høyeste nivået, men vi har veldig stor respekt for hverandre. Vi treffer mange jevnlig, så man får en relasjon utover det å være konkurrenter, så det er hyggelig å se at han gjør slik, sier Henrik Ingebrigtsen til Nettavisen.

GIKK BORT: I bakgrunnen kan man skimte Justyn Knight gå bort til Jakob Ingebrigtsen Foto: NTB scanpix

Selv var Jakob Ingebrigtsen svært stolt av sin egen prestasjon i Doha. Og det med rette.

Han løp i mål på tiden 13.02,93, som kun er 90 hundredeler bak hans personlige rekord på 13.02,03 fra London i sommer.

- Jeg har gitt alt, jeg gikk for gull, og sånn det ble i dag kunne jeg ikke fått til noe bedre. Jeg kunne gjort ting annerledes og kanskje fått en litt bedre plassering, men jeg er ikke her for noe annet enn gull, sier en sliten Jakob Ingebrigtsen når han treffer Nettavisen og resten av det norske pressetreffet i Doha et drøyt kvarter etter målgang.

- Hva kunne du gjort annerledes?

- Jeg kunne nok gått litt seinere, men jeg tror med den kunnskapen jeg har, at det er slik man må gjøre for å vinne. Jeg må hjem og jobbe litt, så kommer jeg tilbake neste år for å prøve en gang til (i OL), sier 19-åringen.

- Jeg er stolt av dagen i dag, legger han til.

- Helt sykt

Storebror Henrik roser Jakob etter den knallsterke 5. plassen.

- Det er helt sykt. Når han går opp i tet og etiopierne gir ham noen meter … Han springer perfekt og kommer inn på 13.02. Han tangerer norsk rekord og er så vanvittig nærme helt til mål. Han kunne sprunget mer defensivt og hatt en mer taperholdning mot slutten, men Jakob går for gull. Så ble det femteplass, men det er den måten man må springe på for å ta gull. Du må tørre å lede og risikere noe, sier Henrik Ingebrigtsen til Nettavisen.

- I mine øyne løp han et helt perfekt løp. Jeg ville ikke endret noe, sier Henrik.

Selv reiser han hjem til Norge allerede tirsdag, men slår fast at både Jakob og Filip har alt som skal til for å kunne ta medalje på 1500-meter kommende helg.

- Det å ta medalje i VM, det er ikke bare å stille opp. Det er mye som kan skje og det er mye som skal klaffe for at det skal bli medalje, men de er gode nok til at det er mulig å få til. Det er et veldig bra utgangspunkt. De er to stykker som er gode nok til å ta medalje. Og hvis de bare klare å restituere seg etter de løpene her så skal de være konkurransedyktige på 1500 meter, forteller storebror Ingebrigtsen.

