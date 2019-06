Jakob og Filip Ingebrigtsen skuffet på drømmemila

Det startet lovende, men endte med skuffelse for Ingebrigtsen-brødrene.

BISLETT STADION (Nettavisen): Det ble ingen ny norsk rekord for Jakob eller Filip Ingebrigtsen under Bislett Games torsdag kveld.

Jakob var lenge med i teten, men måtte se seg slått av stadig flere løpere da målstreken nærmet seg.

Marcin Lewandowski gikk seirende ut av løpet på tiden 3.52,34. Vincent Kibet på andreplass med 3.52,38. Jakob måtte nøye seg med en sjetteplass med 3.53,04.

Filip Ingebrigtsen fullførte på niendeplass, med tiden 3.54,41.

- Spesielt Jakob ble alt for ivrig. Han gikk på alt for mye, og brukte krefter på tull og tøys. Dette kan han reflektere over selv, men han ble for ivrig. Filip er ikke på plass enda etter løpet i Roma, så det er greit nok, sa en noe skuffet Gjert Ingebrigtsen til NRK etter målgang.

- Det er et sinnssykt publikum å løpe for, så det er lett å bli for ivrig, sa Jakob til NRK like etter.

Dermed er det storebror Henrik Ingebrigtsen som står igjen som torsdagens store vinner internt i Ingebrigtsen-familien, etter sitt løp tidligere på kvelden.

Det er også nettopp Henrik som innehar den norske rekorden på drømmemila, med tiden 3.50,72.