Jakten på Carlsens VM-rival i sjakk stanses

Kandidatturneringen i sjakk, der Magnus Carlsens kommende VM-motstander skal utpekes, stoppes som følge av krisen rundt koronaviruset.

Det opplyser Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) i en uttalelse torsdag.

Bakgrunnen for beslutningen er at regjeringen i Russland har beordret luftfartsmyndighetene til å sette alle rutefly og chartrede fly til og fra landet på bakken fra og med fredag.

Alle internasjonale flygninger stanses som et tiltak for å begrense smitte av koronaviruset. Det får nå også konsekvenser for gjennomføringen av kandidatturneringen i Jekaterinburg.

Det internasjonale sjakkforbundet skriver at det ikke kan fortsette turneringen uten at det foreligger garantier for at spillere og ledere kommer seg trygt hjem.

Samtidig heter det i torsdagens uttalelse at kampen om å bli Magnus Carlsens VM-rival vil fortsette på et senere tidspunkt og at nye datoer vil komme i løpet av kort tid og så raskt den globale virussituasjonen tillater det.

Forbundet opplyser også at resultatene fra de sju rundene som så langt er gjennomført er gjeldende. Når partiene gjenopptas starter man fra runde åtte.

