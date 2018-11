James McClean slo tilbake mot hets fra egen klubbs fans - kan bli straffet

Bråket rundt Stoke-profilens personlige standpunkt fortsetter.

Via Instagram tok Stoke-spiller James McClean nylig et kraftig oppgjør med tilskuere som hetset ham for å spille uten valmuesymbol på drakta mot Middlesbrough sist helg.

Flere britiske medier, deriblant BBC, rapporterer nå at utspillet til den irske landslagspilleren blir etterforsket av Englands Fotballforbund (FA). Lokalavisa Stoke Sentinel skriver at Stoke skal evaluere saken internt.

At McClean spiller uten valmuen er ikke noe nytt. 29-åringen har avstått fra å være med på markeringen i åtte sesonger, og har gjentatte ganger begrunnet standpunktet sitt. I forrige uke sendte Stoke dessuten ut en pressemelding der det ble gjort klart at McClean fortsatt ikke kom til å bruke valmuen på brystet, og at klubben respekterer dette.

McClean kom til klubben fra West Bromwich i sommer, og har også fortid i Sunderland og Wigan. Temaet rundt iren og minnemarkeringen har vært betent også i tida hos de tidligere arbeidsgiverne.

Valmuesymbolet hedrer falne krigssoldater. Det blir tradisjonelt brukt av de aller fleste proffspillere i engelsk fotball i dagene rundt minnedagen «Remembrance Day». Dagen markeres hvert år i perioden fram mot 11. november, datoen for våpenhvilen som endte første verdenskrig i 1918.

Siterte separatist



McCleans omtalte Instagram-innlegg, der han blant annet siterte den avdøde irske frihetsforkjemperen Bobby Sands, og beskrev hetserne som «huleboere uten utdannelse», blir nå etterforsket av FA. Stoke-spilleren rettet i samme innlegg også en takk for støtten til klubbtilhengere han kalte utdannet. I tillegg omtalte han seg selv som en stolt «fenian» (en betegnelse for irske nasjonalister, journ. anm.).

- Hetsen, kastingen av gjenstander, buingen. Gjør det verste dere kan. Til tribunedelen med huleboere uten utdannelse som sang anti-irske sanger, og kaller meg en fenian ditt og datt: Jeg er en stolt fenian, og ingen f... kommer noen gang til å endre på det. Syng i vei, smalt det fra Stokes midtbanespiller.

TUMULTER: James McClean ble geleidet inn i spillertunnelen av sikkerhetsvakter etter en krangel med bortesupportere fra Middlesbrough da kampen var ferdigspilt.

McClean entret banen som innbytter i 82. spilleminutt i den målløse kampen mot Boro. Han skal ha fått både hets og gjenstander kastet mot seg av Stoke-fans da oppgjøret fortsatt pågikk. Etter kampslutt viste bilder en opphetet ordveksling mellom McClean og tilreisende supportere fra Middlesbrough.

Katolikken McClean er født og oppvokst i Derry, Nord-Irlands nest største by. Han spilte aldersbestemte landskamper for Nord-Irland, men takket nei til seniorlandslaget fordi han heller ville representere Irland.

Derry er også byen der soldater fra den britiske hæren skjøt og drepte 13 uvæpnede irske demonstanter på den såkalte «blodige søndagen», 30. januar 1972. James McClean har tidligere uttalt at det ville vært respektløst overfor de uskyldige som døde den dagen hvis han skulle brukt valmuesymbolet.

Matic tok samme valg



McClean var heller ikke den eneste fotballproffen som avsto fra å markere minnedagen med valmuen forrige serierunde. Også Manchester Uniteds Nemanja Matic spilte uten merket i kampen mot Bournemouth på grunn av det han kaller personlige årsaker. Matic har derimot brukt valmuen på drakta tidligere.

ÉN MANN UTEN: Heller ikke Nemanja Matic (til venstre) brukte minnesymbolet da Manchester United møtte Bournemoth lørdag.

Serberen har også fått mange negative reaksjoner på valget om å spille uten symbolet. Han brukte også egen profil på Instagram for å forklare beslutningen mandag ettermiddag.

Matic trekker fram Nato-styrkenes bombing av Serbia i 1999, da han selv var 12 år gammel, som begrunnelse for å la være. Manchester United-profilen understreker at han respekterer at andre bruker valmuen, og forstår dem som vil markere liv som er gått tapt i krig.

- For meg blir det en påminnelse om et angrep som føltes veldig personlig som ung tolvåring bosatt i Vrelo. Landet mitt ble knust av bombene. Selv om jeg har gjort det før, så føler jeg nå etter å ha reflektert over dette at det ikke blir riktig for meg å ha valmuen på drakta, påpeker Matic.

