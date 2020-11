Jamie Carragher om kollegaen Roy Keane: - Han er en av de beste

Til tross for sine til tider omstridte kommentarer, mener Carragher at Keane er en av de aller beste i jobben som fotballekspert.

Etter en fortid i henholdsvis Liverpool og Manchester United, har både Jamie Carragher og Roy Keane bemerket seg som eksperter i Sky Sports' Premier League-studiosendinger de siste årene.

Spesielt sistnevnte har blitt kjent for å komme med kontroversielle kommentarer mot alt og alle, noe som igjen kom frem i forbindelse med oppgjøret mellom Manchester City og Liverpool denne helga.

Ut mot Walker og Agüero

Etter at City-spiller Kyle Walker felte Sadio Mané inne i eget felt, og påførte laget straffe og scoring imot, sammenlignet Keane forsvarsspillet hans med en bilkrasj.

Iren stilte seg også kritisk til Walkers lagkamerat, Sergio Agüero, på grunn av formen hans, etter å ha vært ute med skade i en lengre periode.

- Problemet mitt med Agüero da han kom til tilbake var at han så overvektig ut. Gud vet hvilken shorts-størrelse han brukte. Han så veldig tung ut, sa Keane.

- En strålende fyr

I et intervju med Talksport forteller Carragher nå om sitt første personlige møte med kollegaen i Sky Sports og insisterer på at han passer veldig godt til jobben som ekspert, til tross for sine omdiskuterte utspill.

- Den første gangen jeg pratet med ham var på ITV, og jeg hadde aldri snakket med ham.

- Jeg gikk ned for å spise litt frokost og han var der alene - sjokk! Jeg snakket med ham i omtrent en time og han var bare en strålende fyr.

- Man hører historier om karakterer i ulike klubber, og man vet ikke hvordan de er før de kommer til klubben. Roy Keane var en som alle hadde sagt hadde et ganske så høyt temperament, men som var en fin fyr.

- Elsker å jobbe med ham

- Jeg synes han er en av de beste ekspertene der ute, han er en mester på å komme med raske kommentarer, der han kommer rett til poenget. Han dreper noen, avslutter noen helt. Det er Roy Keanes stil og han er best på det, forteller Carragher.

Liverpool-legenden forteller videre at Keane, til tross for sine til tider sprø kommentarer, er en mann han virkelig er glad for å ha med i teamet i Sky Sports.

- Når man jobber med folk som det holder det deg på tå hev. Man har et lag og alle bidrar på ulike måter.

- Det er hans stil som ekspert og han er den beste på det. Jeg elsker å jobbe med ham.

Carragher skulle riktignok ønsket å ha tatt et glass øl med Keane, men hyller kollegaen for å ha møtt opp på julebord til tross for at han ikke drikker alkohol.

- Jeg hadde virkelig likt å tatt en øl med ham, men han drikker ikke. Han kom på julebord med Sky, og drakk ikke selv om han var der. Han unngikk ikke det som foregikk.

- Han er en lagspiller og han ble med, sier Carragher.

