Jamie Carragher reagerer på regelendring før Champions League-finalen

I årets utgave av Champions League spilles finalen først tre uker etter serieslutt i England. Det reagerer Jamie Carragher kraftig på.

Denne sesongen må fotballentusiaster over hele verden vente en ekstra uke før Champions League-finalen i Madrid sparkes av.

Det synes eksperten svært lite om.

- Provosert meg kraftig

Carragher er ikke kjent for å legge noe mellom i sine analyser for Sky Sports, og heller ikke i sin dom over FAs avgjørelse er Liverpool-legenden nådig.

- Det har provosert meg kraftig, for å være ærlig. Dette hjelper Tottenham mer enn oss, vil jeg si. De har større skadeproblemer som de fikk mot sltuten av sesongen, og dette gir de en ekstra uke til å bli kampklare. Jeg mener Liverpool er i mye bedre form enn Tottenham i 2019, og det hjelper oss ikke en ekstra lang pause, sa Carragher til podkasten The Anfield Wrap - her gjengitt på tekst av The Mirror.

Carragher legger til grunn at Liverpool nå må jobbe for å opprettholde rytmen de har fått i laget over den siste tiden, mens Tottenham på sin side får en ekstra uke til å finne tilbake til storformen de viste tidligere i sesongen.

JUBELSCENER: Harry Kane mistet sesongslutten med Tottenham, men kan bli klar i tide til Champions League-finalen. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Ikke fått en ordentlig forklaring

Den tidligere Liverpool-spilleren, nå ekspert for Sky Sports, mener den ekstra uken med trening gir en klar fordel til Tottenham, som kjemper en krig mot klokka for å få blant andre Harry Kane klar til kampdag.

- Det er en rar avgjørelse. Vanligvis reiser man bort før finalen, slik Liverpool nå har gjort ved å dra til Marbella. Ingen jeg har snakket med har gitt meg en grunn til at finalen spilles tre uker etter serieslutt, sa Liverpool-legenden.

Carragher anklager det engelske fotballforbundet for å ha Nations League i bakhodet med kampoppsettet sitt denne sesongen.

- Vanligvis er det et avbrekk på to uker, du har finalen i FA-cupen, så er det Champions League den påfølgende uken. Det er en fin ording, og jeg synes synd på spillerne i dag. Jeg kan bare tenke meg at dette handler om at FA vil hjelpe England i Nations League, slår Carragher fast.

Og legger til:

- Det har slått kraftig tilbake, hvis det virkelig var grunnen, med tanke på at to engelske lag nå er i finalen. Hvis det ikke var tilfellet, så ville det selvfølgelig vært en lenger pause opp mot Nations League, konstaterer eksperten.