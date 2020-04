Jamie Carraghers liste vekker oppsikt: Rangerer Haaland foran Messi

SkySkports sine eksperter ble bedt om å sette opp en liste over spillere de trodde ville regjere fotballverdenen.

Suksesshistorien rundt Erling Braut Haaland har blendet flere av verdens største fotballprofiler denne sesongen. Den norske 19-åringen har hamret inn mål både i Østerrike og Tyskland denne sesongen.

Sesongstarten i Reed Bull Salzburg var over all forventning, og ledet til overgangen til Borussia Dortmund der målshowet overhode ikke har stoppet for jærbuen.

Totalt denne sesongen står han med smått sensasjonelle 40 scoringer på 33 kamper for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund, ti av disse scoringene i Champions League.

- Hva med Haaland?

Det gjør at han tar en plass på «draft»-laget til Liverpool-legenden Jamie Carragher over hvilke ti spillere han ville ha valgt, med et øye for fremtiden.

I SkySports' studio ble nemlig Carragher, og Manchester United-legenden Gary Neville, bedt om å rangere de ti spillerne de ville ha valgt for de neste fem årene.

Utvelgelsen er i tråd med hvordan lag i den amerikansk fotballdivisjonen NFL i disse dager har plukket ut sine førsteårsspillere i den årlige «draften». Denne formen for utvelgelse er vane i de fleste amerikanske idretter.

Ikke overraskende har Carragher valgt å gå for PSG-profilen Kylian Mbappé på topp, med forsvarssjef i Liverpool, Virgil van Dijk på andreplass.

Nestemann på lista er Erling Braut Haaland, som ligger på posisjonen foran Raheem Sterling fra Manchester City. Mannen som ligger som nummer fem? Lionel Messi.

Det hersker en slags logikk her i at Haaland er 19 år, og vil være 24 innen de neste fem årene. Messi er i skrivende stund 32 år, og vil da være 37 innenfor kriteriene gitt.

På Nevilles liste finner man hverken Messi eller Haaland, mens det er Mbappé som topper listen foran Real Madrids Raphael Varane og ovennevnte Van Dijk.

CARRAGHERS LISTE: Slik så Jamie Carraghers liste ut. Foto: Faksimile (SkySports)

Etter å ha gitt sin grunn for listen får Neville spørsmålet av Carragher:

- Hva med Haaland?

Til hvilket Neville svarer:

- Nei, det er for tidlig å si at han er en av de ti beste spillerne jeg hadde tatt nå. Er det potensial der? Ja, men han er ikke blant de ti beste i verden, sa Neville.

Hverken eller av de to hadde med en spiller som Jadon Sancho, Haalands lagkamerat i Borussia Dortmund, der begge begrunnet det med at de ikke ønsket å overvurdere ham.

Skryt fra Madrid

Det er ikke bare i England man rangerer Haaland blant de absolutt største i verden. I Spania er Haaland konstant koblet med en overgang til Real Madrid.

Álvaro Benito, som tidligere har trent akademilag i nettopp Real Madrid, la nylig ut en video på sin YouTube-kanal der han analyserte spillestilen til den norske 19-åringen.

Der kom han frem til at det er en spiller som man på mange måter kan sammenligne nordmannen med:

- Han kan score fra distanse, og har også vist at han er god inne i boksen. Han minner meg om Ronaldo Nazário (den brasilianske Ronaldo, jour.amn) i det at han konstant forsøker å skyte langs bakken, sa Benito i sin video.

- Dersom dere husker Ronaldo, så kunne han skyte med begge beina og så alltid etter skudd i de lengste hjørnene langs bakken. Dette gjør Haaland også, han har evnen til å effektivt løsne skudd langs bakken.

Videre forklarte Benito at Haaland har forståelsen for hvor han trenger å bevege seg for å komme til muligheter, og har en egen intuisjon på banen, samtidig som han har fysikken og farten på sin side.

- Dersom han kommer til Real Madrid, så kommer man til å forvente ting av ham. Ikke bare at han avslutter, men at han deltar i oppbyggingen for et lag som skal ha ballen mye.

SAMMENLIGNES: Erling Braut Haaland sammenlignes med Ronaldo. Foto: Paul White (AP)

I samme video har Benito også fått tak i en som vet nøyaktig hva som kreves for å spille spiss for nettopp Real Madrid: Fernando Morientes.

Mye tyder på at den tidligere Molde-juvelen har en stor fan i den legendariske spanske angriperen:

- Han er en enestående spiller og har vist, til tross for sin unge alder, at han har evnen til å spille fotball på aller øverste nivå. Han er ekstremt stor, og dytter rundt på forsvarere, forklarte Morientes.

- Hans største styrke er at han er en målscorer. Da snakker jeg først og fremst om en spiller som avslutter veldig bra. Han kan avslutte på alle mulige måter, han finner alltid en løsning inne i boksen. Han er en spiss av den gamle skolen, slik jeg liker dem.

Morientes kan vise til åtte år i Real Madrid, der han vant tre Champions League-titler. Han har også 27 landslagsmål på 47 kamper, og har tidligere vært innom klubber som Liverpool og Valencia. Han spilte også en Champions League-finale med Monaco i 2004.