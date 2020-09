Jamie Vardy med hat trick da Leicester knuste Manchester City

Brendan Rodgers' gutter var dødelig effektive borte mot de lyseblå vertene, som gikk på sesongens første tap i Premier League.

MANCHESTER CITY - LEICESTER 2-5:

Det var vertene som tok en tidlig ledelse, men Jamie Vardy ville det annerledes søndag ettermiddag og scoret hat trick i møte med Josep Guardiolas menn.

To av scoringene til måljegeren kom fra straffemerket. Scoringer av James Maddison og Youri Tielemans sørget for at Leicester totalt satte fem baller i nettet.

Det betyr at Vardy og Leicester står med full pott etter tre runder i Premier League, mens City gikk på sesongens første tap i ligaspillet.

- Det er et stygt, stygt tap for City. Da tenker jeg ikke bare på at de taper, men måten de taper på, sier TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Tidlig scoring

Kun tre minutter var spilt da Riyad Mahrez sendte vertene foran. Back James Justin headet ballen rett i beina på City-spilleren etter en corner fra Kevin De Bruyne og Mahrez klinket til på halvspretten og kula suste inn bak Kasper Schmeichel.

Etter 37 minutter utlignet gjestene på straffespark. Vardy fikk ballen i feltet og Kyle Walker hektet spissen bakfra. Dommeren pekte kontant på krittet.

Vardy tok straffen selv og hamret den sikkert opp i hjørnet.

Ny straffe

I andre omgang var samme mann på ferde igjen. Timothy Castagne fikk ballen av landsmann Youri Tielemans og slo deretter lavt inn foran mål. Foran snuta på keeper Ederson kom Vardy først på ballen og styrte den forbi burvokteren.

Bortelaget var i støtet nå og skapte flere gode sjanser. I det 58. minutt skaffet Vardy nok en straffe. Denne gangen var det Eric Garcia som felte Leicester-spilleren.

Veteranen stilt seg opp på ny og plasserte ballen nede i hjørnet. Keeper Ederson gikk riktig vei, men klarte ikke å forhindre Vardys hat trick.

Og bortelaget var ikke ferdige for dagen. Innbytter James Maddison ville også ha et ord med i laget og banket ballen i mål fra distanse etter 75 minutter.

Straffe nummer tre

Etter 83 fikk City en redusering da Nathan Aké raget høyest på en corner og tente et lite håp for hjemmelaget, men kort tid etter fikk Leicester straffe igjen.

Denne gangen var det backen Benjamin Mendy som la Maddison i bakken. Siden Vardy hadde gått av, var det Tielemans som gikk fram til krittmerket.

Belgieren gjorde ingen feil og satte gjestenes femte for kvelden.