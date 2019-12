Jan Åge Fjørtoft hyller Haalands valg av Dortmund: - Et sted som beviselig klarer å utvikle spillere til å ta det neste steget

Fremhever at lederne i den tyske klubben har for vane å kunne utvikle store, store stjerner.

Sagaen rundt Erling Braut Haaland er over. Den norske 19-åringen har valgt at han skal spille sine neste år på Signal Iduna Park med den tyske storklubben Borussia Dortmund.

Overgangen, som ble offisielt presentert søndag, har skapt store reaksjoner på sosiale medier, og hylles av flere kjente personligheter på Twitter.

Blant klubbene som har blitt nevnt i forbindelse med Haaland er Manchester United, Juventus, RB Leipzig og, i mindre grad, Napoli og Real Madrid. Som nevnt er det altså Dortmund som har trukket det lengste strået.

- Riktig valg

Det tror Viasport-ekspert og tidligere Eintracht Frankfurt-angriperen Jan Åge Fjørtoft at er et valg som er i tråd med den modellen og det løpet som Haaland har lagt opp for sin karriere:

- Jeg synes dette er et veldig riktig valg, og det er i tråd med utviklingsplanen de har lagt for ham. Da snakker jeg også om overgangen fra Molde til Salzburg også, for det var mange som var forundret da det skjedde også, sier Fjørtoft til Nettavisen.

- Steget der gikk kjappere enn man trodde. Når du scorer åtte mål i Champions League som 19-åring så skaper det stor interesse. Da kan man gå til hvilken klubb man vil også. Det var tidlig klart at de ville velge stedet der han fikk sin beste utvikling. Da er Tyskland det beste valget.

IMPONERT: Jan Åge Fjørtoft mener at Erling Braut Haaland har tatt det riktige valget. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Denne sesongen har nemlig Haaland hamret inn mål på bestilling for klubben som vant den østerrikske toppdivisjonen forrige sesongen. Han endte på 28 scoringer på 22 kamper denne sesongen for Jesse Marsch' klubb.

Selv mener Fjørtoft at valget på Dortmund, på det punktet Haaland er i i sin karriere, gir mer mening enn en overgang til en av de andre megaklubbene som har blitt koblet:

- Juventus og Manchester United, som alle trodde var favorittene .. det ble litt for intenst. Premier League er litt annerledes av Bundesligaen, selv om jeg er supporter av begge ligaene. Da var Tyskland mer nærliggende, sier Fjørtoft, som mener at United har vært en faktor, etter det han kjenner til.

- Jeg vet ikke hvor nær han var United, men jeg har vært godt orientert. Jeg vet at det har vært et par tyske klubber som har vært veldig interessert. Disse klubbene fryktet forholdet mellom Solskjær og Haaland, fordi det har vært åpenbart, sier Fjørtoft.

Ikke et nei til United

Han tror at det uansett ikke vil komme frem som at Haaland har avvist Ole Gunnar Solskjærs klubb.

- Jeg er helt sikker på at når Erling og Alf-Inge sier noe, så kommer de ikke til å si at de sa nei til Manchester United. Fordi United kunne vært en fin klubb å gå til nå, også med norsk trener, og som satser ungt, men dette handlet nok til slutt om at han kommer til klubb som har et gjennomsnitt på 81.000 supportere på kampene sine, sier Fjørtoft.

Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst er uansett veldig tydelig på sosiale medier om at Manchester United burde følge seg slått i kampen om Haaland:

- Det var tydelig at Manchester United ønsket Erling Braut Haaland, med tanke på Marcel Bouts speidertokt, og Solskjærs tur til Salzburg. Med tanke på Haalands alder og utvikling, så har han gjort det riktige valget ved å gå til Tyskland. Han ville ikke vært garantert å starte i United, skriver Luckhurst.

KONTAKT: Jan Åge Fjørtoft sammen med Alf-Inge Håland, Erling Braut Haalands far. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Og det er nettopp her skoen trykker, mener Fjørtoft, som er tydelig på at Dortmund har manglet en klar angriper:

- I Dortmund trengs han, de har ikke den typen angriper. De har Alcácer og Götze og Reus har prøvd seg angripere. Selv om Erling ikke er en typisk «nier», så kan han spille den rollen også, sier Fjørtoft.

I tillegg mener han at klubben tidligere har bevist at de klarer å utvikle spillere over en lengre periode.

- Dortmund er også et sted som beviselig klarer å utvikle spillere til å ta det neste steget. Lewandowski, Kagawa, Aubameyang og Hummels som de tok fra Bayern. Dette har de bevist. I tillegg har du Ousmane Dembélé som gikk til Barcleona for 100 millioner euro. Sånn sett så synes jeg han har gjort et riktig valg, og et valg som er naturlig for Erling.

Dette er Dortmund

I Tyskland så vil Haaland ønskes velkommen til en by som lever og ånder for fotball, skal vi tro Haaland. For selv om det er Gelsenkirchen og Düsseldorf som er de store byene i nærheten, så er Dortmund noe helt eget.

Det er grunnet en tilhørighet til fotballklubben som er blitt bygget opp over lengre tid, sier Fjørtoft.

-Signal Iduna Park ligger som en katedral i byen, og det handler om en stolthet og en identitet i Dortmund. De har vært litt i skyggen av Schalke og Gelsenkirchen, som har mer folk. Dortmund har bygget en sterk, sterk fotballkultur. Ottmar Hitzfeld vant Champions League med dem, og så bygget Jürgen Klopp dem opp igjen.

FOTBALLHODER: Hans-Joachim Watzke (til venstre) og Michael Zorc (til høyre) sammen med daværende Dortmund-sjef Jürgen Klopp. Foto: Martin Meissner (AP)

Og det er nettopp denne solide stammen og klubbtilhørigheten som også kommer til syne i de fire herrene som har valgt ut Haaland som deres neste store stjerne.

- De har Sebastian Kehl som er en slags «team manager», han var kaptein i klubben i sin tid. Det samme var også Michael Zorc, som var det under trener Ottmar Hitzeld som ledet de til Champions League-triumf. Så har du Hans-Joachim Watzke som er deres styreformann som er utrolig anerkjent i Tyskland, og også en usedvanlig hyggelig fyr, sier Fjørtoft.

Men over dem sitter en av klubbens aller største legender, og mannen som ble kåret til verdens beste fotballspiller i 1996: Matthias Sammer.

- Over dem, som våker over dem som en slags ørn, så sitter Matthias Sammer. Han har en av de beste fotballhodene som eksisterer i Tyskland. Her snakker vi da gjengen som har bestemt at Erling Braut Haaland skal være deres førsteprioritet på spissplassen, sier Fjørtoft.

- Det sier noe om hvor langt Haaland har kommet. For de gutta her, de har vanvittige øyne for spillerne som kan ta det neste steg. Dette er de usedvanlig flinke til.

