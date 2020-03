Jan Frode Nornes er ny Odd-trener

Klubben fra Skien har funnet erstatteren etter Dag-Eilev Fagermo.

Jan Frode Nornes rykker opp fra sin rolle som assistenttrener, og blir nå hovedtrener for Odd. Det bekreftet klubben på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

På sine hjemmesider skriver klubben at Nornes har skrevet under på en kontrakt som holder ham på Skagerak Arena frem til ut 2021-sesongen.

- Jeg er 47 år og dette er vel første gangen jeg har vunnet i et oppløp. Jeg har gått en god skole her i Odd som spiller og trener. Jeg har bygget en kultur her, og den kulturen tilsier at jeg er rett mann til å ta klubben videre, sa Nornes under pressekonferansen.

NY SJEF: Jan Frode Nordnes er Odds nye trener. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

- Jeg har ønsket denne jobben fordi jeg er den beste mannen til å ta denne klubben videre, og å ta denne kulturen videre. Jeg kommer til å jobbe knallhardt hver eneste dag som går for å ta skuta videre, og fortsette å ha fokus på «Telemarksmodellen».

Han kunne fortelle at han ikke fikk beskjed om at han ble ny hovedtrener før klokken 21 tirsdag kveld.

Dermed er det den tidligere Odd-stopperen som erstatter Dag-Eilev Fagermo, som tok over Vålerenga-jobben etter Ronny Deila tidligere denne vinteren. Nornes var assistent under Fagermo.

Nornes har vært assistent i Odd siden 2008-sesongen, og var mannen som hadde midlertidig ansvar som hovedtrener etter at det ble klart at Fagermo tok over jobben i hovedstaden.

- Jeg er ikke i tvil om at Nornes har de kvalitetene som er nødvendige for å være hovedtrener i en eliteserieklubb. Vi har stor tillit til at Jan Frode kommer til å utvikle klubben videre, sier sportssjef Tore Andersen i den offisielle pressemeldingen.

- Vi har hentet inn råd der vi har følt vi har trengt å hente inn råd. Av enkeltpersoner så er det ingen som har betydd mer enn andre. Jeg har ikke snakket med Dag-Eilev om dette i det hele tatt, sa Andersen under pressekonferansen.

Nornes har, sammen med Arne Sandstø og Kåre Ingebrigtsen, vært blant de som har blitt nevnt hyppigst i forbindelse med den ledige trenerjobben i Telemark etter at Fagermo forsvant til Vålerenga.

