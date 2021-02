Jansrud avslører om karrierestopp: – Jeg har to ønsker

Kjetil Jansrud (35) er i sitt åttende VM og erkjenner at årene går fort, men håper han kan fortsette karrieren også etter OL i Beijing.

Vinstra-mannen var 33 år, fem måneder og 13 dager gammel da han tok sitt første og hittil eneste VM-gull i Åre i 2019. Jansrud var drøye fem måneder eldre enn Hannes Trinkl var da han tok gull i St. Anton i 2001.

Jansrud blir overrasket når NTB gjør ham oppmerksom på at han er den eldste verdensmesteren i utfor.

– Det visste jeg ikke!

Søndag kan han slå sin egen rekord med to år selv om resultatene og hans egne bemerkninger ikke tilsier det. Men det gjorde det heller ikke for to år siden da han kom til mesterskapet med brudd i hånden. Tidligere har han snakket om VM i Cortina d'Ampezzo og OL i Beijing neste år som noe han skal få med seg før han gir seg, men Jansrud øyner mulighetene for å holde på lenger enn det òg.

Kvitfjell viktig

– Årene går veldig fort. Så lenge man holder seg forholdsvis skadefri og liker å stå på ski og kan prestere, går den kabalen opp. Det er et veldig takknemlig yrke vi driver med, sier Jansrud, som sier han ønsker å avslutte karrieren på Kvitfjell.

Der har han tatt sju av sine 23 seirer i verdenscupen.

– Det blir nok ikke at jeg kjører et VM og legger opp rett etter det. Kvitfjell har vært viktig for meg hele karrieren. Da håper jeg at vi kan sette opp en ordentlig fest der. Med andre ord blir det i hvert fall ikke i år, sier Jansrud.

To ønsker

Verdenscuprennene på Kvitfjell er blitt avlyst på grunn av regjeringens nei til karanteneunntak i innreisebestemmelsene.

– Jeg håper ikke det blir neste år heller, egentlig, sier 35-åringen.

– Det er en avgjørelse som får komme litt. Jeg har to ønsker: At jeg ikke blir tvunget til å legge opp med litt bitterhet på grunn av skader eller at andre omstendigheter gjør at man må legge opp, men at det føles riktig. Og at jeg kan forberede meg på det ved å kjøre det siste Kvitfjell-rennet.

