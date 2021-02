Jansrud: Endringer i utfortraseen har ikke mye å si

Rennsjef Markus Waldner har lovet endringer i utfortraseen før lørdagens siste VM-trening. Kjetil Jansrud er positiv, men mener det ikke vil endre mye.

Jansrud, som er regjerende verdensmester i utfor fra 2019, kom med glassklar kritikk etter torsdagens treningsomgang. Dagen etter mente han at mediene ikke traff helt i gjengivelsen av det han sa.

- Det er den verste utforløypa jeg har kjørt, tror jeg, sa Jansrud til NRK om løypa.

VM-løypa er nemlig ikke på verdenscupprogrammet, så det er en utfortrasé verdensmesteren ikke er kjent med fra før. Overfor NTB bedyrer han imidlertid at det er traseen og ikke løypa som er det største problemet.

– Det er ikke kritikk på endring av løypa. Kritikken handler om at selve traseen gjør det vanskelig å sette en god utfor. Det som skal endres nå, vil sikkert bidra til en bedre flyt, men man vil aldri få en utfor som er tilnærmet lik de store klassikerne i verdenscupen, sier Jansrud til NTB.

– Fornuftig

Rennsjef Markus Waldner i Det internasjonale skiforbundet (FIS) har uttalt at kritikken var ventet. Han varsler at det ville skje endringer før lørdag. Blant annet vil noen porter bli flyttet på for å øke farten.

– Vi får se om de treffer. Som utøver ønsker man tilnærmet så mange treninger i en helt lik løype som du skal kjøre i rennet. Nå ble det jo en slags test i dag, ny test i morgen, så får vi se om de gjør ytterligere justeringer til rennet. Det ønsker man ikke primært, men det er den situasjonen vi er. Det er veldig fornuftig at de gjør det. Jeg støtter det, sier Jansrud.

Bommet

Vinstra-mannen har ikke fått det til å stemme i utfor denne sesongen. I de fem rennene han har vært i, står han igjen med 4.-plass i Val Gardena som beste plassering.

Ellers er plasseringene 13, 18, 20 og 26. Med de tallene og en løype som ikke passer ham, lover det ikke godt når han skal prøve å forsvare VM-tittelen søndag.

– Sammenligner man med før når jentene har vært her, har det pleid å være en bred trasé som har fungert. Men nå har de prøvd å lage noe, og det er der de har bommet. Hvordan portene ble satt inni der, om du flytter dem en meter eller to, vil det ikke endre noe særlig på utforen. Men at det vil oppleves som litt mer flyt enn i dag, det tror jeg nok, sier Jansrud.

