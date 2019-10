Alpinveteran Kjetil Jansrud liker at FIS forsøker å holde liv i kombinasjonen, men tror ikke at endringen ikke vil gjøre særlig forskjell.

Startrekkefølgen i den alpine kombinasjonen endres foran kommende sesong. Det skal gi fartskjørere som Kjetil Jansrud en liten håndsrekning i kampen mot teknikerne.

Tidligere har bestemann etter utfordelen av kombinasjonen startet som nummer 30 i den påfølgende slalåmomgangen. Det blir det nå en slutt på. Fra og med kommende sesong starter den beste i utforrennet først i slalåmdelen.

Det vil kunne være en klar fordel for fartskjørerne, som tidligere har måttet kjøre slalåm i krevende og mer eller mindre oppkjørte løyper.

– Det er en utjevning av en fordel teknikere har hatt. Man prøver å balansere ut fordelen. Jeg mener det er greit at man prøver seg på det. Minuset er at tilskuerne får enda en regel å forholde seg til. Man må sette seg inn i hvordan det fungerer hele tiden, sier Kjetil Jansrud til NTB.

Var i ferd med å dø ut

Fredag var han og viste mesterskapsgenseren fra en av skiforbundets sponsorer.

– Jeg tror ikke det blir for komplisert. Jeg liker at de at gjør en innsats. Tidligere har det vært en farse. Man mistet litt av den superspenninga sånn som det har vært, sier Jansrud.

– Spenningen er vi jo nok nødt til å få tilbake. Kombinasjonen var i ferd med å dø, og man hadde jo nærmest bestemt at den ikke skulle være noe mer. Så plutselig ble det slått kontra før VM i år om at den skulle være med i VM, i cupen og kampen om kula og det hele. Så har man prøve å tilpasse seg etter det.

– Er du fornøyd med den endringen som har kommet?

– Jeg vil bare si at det er bra at man har tatt tak i det, men jeg vet ikke om dette er den riktige løsningen, men jeg liker at de prøver å balansere ut fart og teknikk. Om det vil fungere i det hele tatt får vi se til vinteren. Slik det var så var det ikke bra nok.

– Det var ikke en levelig disiplin slik det var. Det var litt synd egentlig for kombinasjonen utfor-slalåm er en flott disiplin slik den var for et par år siden. Det er jo en disiplin som fortjener så mye mer respekt enn på den måten den har blitt. Det var blitt en tulledisiplin de siste årene, og man så at den yngre generasjonen som kommer opp og begynte å slenge dritt om kombinasjonen fordi de ikke har noe forhold til det. Det må endre seg på en måte.

Mange muligheter

– Hva mener du vil være mest rettferdig?

– Det mest rettferdige, ikke nødvendigvis at det er likt, er at enten så kjører man utfor i full lengde og full lengde i slalåm slik det har vært fra gammelt av. At man kan kjøre en forkortet utfor, men da må man forkorte tilsvarende i slalåm. Kutter man 20 prosent i utfor må man gjøre det i slalåmen også. Ser man på Wengen så kjører havner en allrounder seks sekunder bak, men starter man fra kombistart er de kanskje bare 2,5 sekunder bak. Det er hele forskjellen. Man kunne begynt der, mener Jansrud.

– Så har man noen ganger forsøk å kjøre slalåm først og snu rekkefølgen i utforen hvor det har mindre å si. Slike som jeg og en slalåmløper ville begge startet i første pulje i slalåm. Da har ingen av oss noe klage over. Så hadde vi snudd startrekkefølgen i utfor hvor den ikke har så mye så si. Det hadde også vært en mulighet, men det finnes mange muligheter.

Jansrud er spent på hvordan den nye endringen vil slå ut.

– Det jeg opplever nå er at de vil gjøre noe. Hva er det enkleste å få til uten «å gjøre noen endring». De bare flipper 30 og tenker at det vil utjevne noe. Om de utjevner noe får vi vente og se. Hvis det går til vår fordel så blir det jo bare et nytt problem, men vi får se, sier Vinstra-mannen.

