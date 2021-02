Jansrud skuffet i VM-generalprøven

Kjetil Jansrud var ikke med i kampen om seieren i super-G i Garmisch Partenkirchen.

Vincent Kriechmayr vant det siste rennet i verdenscupen i alpint før VM starter neste uke.

For Norges håp i fartsdisiplinene ble det ikke en en minnerik dag. Jansrud åpnet fint i bakken i Garmisch Partenkirchen og hang med teten på første mellomtid, men tapte etter hvert jevnt og trutt til Kriechmayr i tet.

Jansrud kom i mål 94 hundredeler bak østerrikeren, og hadde nest dårligste tid av de syv startende på det tidspunktet. Jansrud ligger som nummer 13 etter at de antatt beste løperne har kommet i mål.

- Nordmennene trives lite godt i bakken i Garmisch Partenkirchen, og Kjetil Jansrud sliter i bakken i dag også, kommenterte NRKs alpintkommentator-duo Henrik Jonassen og Bjarne Solbakken.

- Bare å glemme dette

- Det er bare å glemme dette med en gang, og sette kursen mot VM i Cortina, fortsatte duoen.

Jansrud er åpen på at han sliter når løypene blir ekstra utfordrende.

- Det var en fryktelig krevende super-G. Jeg merket allerede inn mot mål at det ikke var bra. Det har kanskje vært en liten akilleshæl denne sesongen her, at når det blir urolig og slagete så har man liksom ikke muligheten til å kjøre gjennom slagene og være dynamisk og kjøre rent på ski. Da går tida fryktelig fort, sier han til NRK etter løpet.

- Det handler litt om selvtillit og mestring. Jeg mestra det dårlig her og i Kitzbuhel, og det setter seg litt, fortsatte Jansrud.

Troa på VM-suksess

Kjetil Jansrud har hatt en tung sesong så langt, og kan bare slå i bordet med èn pallplass denne sesongen. Det var en 3. plass i super-G i Val Gardena i starten av desember.

Til tross for dette har NRKs kommentatorduo likevel troa på Jansrud i VM, som starter neste uke.

- Det som beroliger meg er hvor utrolig selvsikker han er på mesterskapsformen sin, at selvtilitten ikke blir ødelagt. Setup og ski må han jobbe med, men at selvtilliten er der inn mot mesterskap er deilig.

Matthias Mayer tok andreplassen i lørdagens konkurranse, 17 hundredeler bak lagkamerat Kriechmayr. Marco Odermatt ble nummer tre, 49 hundredeler bak vinneren.

Adrian Smiseth Sejersted startet ikke lørdagens super-G i Garmisch Partenkrichen, på grunn av at han ville spare kneet sitt til VM.

