Jansrud slet i Kitzbühel-tåka

Kjetil Jansrud fikk aldri opp toppfarten på søndagens klassiske utforrenn i Kitzbühel. Han kommer til å havne langt bak topplassene.

Den norske fartsveteranen er ikke i dytten for tiden. Fredag gjorde han en stor feil på vei ned til en 18.-plass, og en opptur kom heller ikke to dager senere.

I øyeblikket er han nummer 15 og blant de nederste på resultatlistene.

Jansrud var uheldig med forholdene da det var hans tur å kjøre ned den ikoniske «Die Streif»-løypa. Tåka var på sitt tykkeste da han satte utfor.

35-åringen måtte justere i landingen i det første hoppet. Ved første tidtaking var han allerede bak med 35/100 sekund.

Jansrud greide ikke å få fram storfarten. Han la igjen mye tid hele veien mot mål. Han klokket til slutt inn over to sekunder bak teten.

Etterpå ville han ikke skylde på tåka.

– Jeg følte ikke at den hadde noe å si. Man ser ikke så mye i Kitzbühel uansett. Jeg har ikke den flyten jeg vil ha, men jeg hadde ikke sett for meg å være bak med over to sekunder, sa Jansrud til TV 2.

Fredagens utforvinner, Beat Feuz fra Sveits, leder rennet 17 hundredeler foran den franske 40-åringen Johan Clarey.

Søndagens renn ble utsatt fra lørdag på grunn av værforholdene i Kitzbühel. Endringen flyttet super-G-konkurransen til mandag.

(©NTB)

