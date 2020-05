Jansson om mulig Zlatan-overgang: – Sjansen finnes nok, tror jeg

Hammarby-fansen drømmer om Zlatan Ibrahimovic. Det gjør også sportssjef Jesper Jansson, som tror sjansen for en overgang for den svenske superstjernen finnes.

Milan-stjernen har vært på flere treninger med klubben han eier 25 prosent av. Interessen rundt Ibrahmovic var stor mens han trente med Hammarby, og en av internkampene ble streamet og sendt på strømmetjenesten Dplay.

Flere svenske medier skrev i etterkant at Zlatan fikk 200.000 kroner av Discovery for å markedsføre kampen på sosiale medier.

Men er en overgang til Hammarby for 38-åringen sannsynlig? Mulig, sier sportssjef Jesper Jansson til Expressen.

– Sjansen finnes nok, tror jeg. Men det er bare Zlatan selv som vet det. Han har ikke sagt noe, og det er ikke noe vits for meg å fortelle ham at vi ønsker å ha ham her.

Jansson, som spilte i Stabæk fra 1997-99 og igjen fra 2005-06, forteller at det bare har vært positivt å ha med Zlatan på treningene.

– Det har bare vært positive sider ved det. For Hammarby, for spillerne, for meg, for Allsvenskan og for interessen, sier Jansson.

– Jeg merket at det hjalp på kvaliteten at Zlatan var med på treningene.

