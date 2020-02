Japanerne dominerer i Vikingskipet - Nederlands nye yndling fikk trøbbel

Hege Bøkko og Ida Njåtun er langt unna topplassering under sprint-VM på Hamar.

HAMAR (Nettavisen): Det ligger an til å bli dobbelt japansk under sprint-VM i Vikingskipet, der Miho Tagaki leder med 1,61 på Nao Kodaira før den siste 1000-meteren.

Russiske Olga Fatkultina ligger for øyeblkket på tredjeplass, 2,30 bak Tagaki, mens Hege Bøkko og Ida Njåtun er henholdsvis nummer 19 og 20.

Se oversikt over dagens resultater nederst i artikkelen

Les også: Reagerte på det norske publikummet: - Litt typisk Norge

Bøkko sa seg likevel greit fornøyd etter lørdagens 500-meter, hvor hun gikk inn på 38,97 - to tideler bedre enn hun presterte fredag.

- Det var deilig å se 38-tallet, selv om det var høyt på 38, så var det i hvert fall et åttetall der som jeg var glad for å se. Det går bare bedre og bedre, men det er litt kjipt at det er slutten på sesongen når jeg begynner å føle meg bedre, sier Bøkko til TV 3.

Nederlands gulljente fikk trøbbel

Hundrevis av oransjekledde nederlendere har tatt turen til Hamar denne helgen, men supporterne fra den stolte skøytenasjonen må trolig vente med medaljejubel til søndag, da allround-VM avgjøres.

Nederlands fremste håp på kvinnenes sprint, sjetteplasserte Jutta Leerdam, ser nemlig ut til å være for langt bak før den avsluttende 1000-meteren lørdag.

Les også: Russerne trekker seg fra resten av sprint-VM

På 500-meteren lørdag fikk Leerdam, som nylig vant gull på 1000-meter og lagsprint i Salt Lake City, problemer med den ene skøyta.

- I den siste svingen la jeg merke til at noe var galt og at jeg skled til venstre. Bladet på den ene skøyta mi viste seg å være løs. Det var likevel et godt løp, sier Leerdam til nederlandske Nos, etter å ha levert sjuendebeste tid, med 38,03.

SKØYTETRØBBEL: Nederlands beste sprinter, Jutte Leerdam, fikk problemer med den ene skøyta i Vikingskipet lørdag. Foto: Rick Bowmer (AP)

Kvinner, sammenlagt etter 3. løp:

1) Miho Takagi, Japan 111,905, 2) Nao Kodaira, Japan 112,710, 3) Olga Fatkulina, Russland 113,005, 4) Angelina Golikova, Russland 113,060, 5) Brittany Bowe, USA 113,585, 6) Jutta Leerdam, Nederland 113,600, 7) Arisa Go, Japan 113,710, 8) Jorien ter Mors, Nederland 113,765, 9) Letitia de Jong, Nederland 113,785, 10) Daria Katsjanova, Russland 113,880.

De norske: 19) Hege Bøkko 116,800, 20) Ida Njåtun 117,815.

500 m lørdag:

1) Kodaira 37,46, 2) Takagi 37,52, 3) Golikova 37,57, 4) Fatkulina 37,71, 5 Bowe 37,91, 6) Katsjanova 37,93, 7) Leerdam 38,03, 8) Herzog 38,03, 9) Go 38,09, 10) de Jong 38,18.

Norske: 18) Bøkko 38,97, 23) Njåtun 39,57.

Lorentzen på sjetteplass

Også i herreklassen er det japansk ledelse, og Tasuya Shinhama leder 79 hundredeler foran Laurent Dubreuil fra Canada før den avsluttende 1000-meteren.

Min Kyu Cha ligger på en foreløpig tredjeplass, 1,90 bak ledende Shinhama.

Håvard Lorentzen, som gikk sin 500-meter på 35,15 lørdag, er 93 hundredeler bak pallen før 1000-meteren, som går av stabelen klokken 14.38.

Menn, sammenlagt etter 3. løp:

1) Tatsuya Shinhama, Japan 103,110, 2) Laurent Dubreuil, Canada 103,505, 3) Cha Min-kyu, Sør-Korea 104,060, 4) Yamato Matsui, Japan 104,135, 5) Kai Verbij, Nederland 104, 450, 6) Håvard Holmefjord Lorentzen, Norge 104,5,25, 7) Joel Dufter, Tyskland 104,885, 8) Dai Dai Ntab, Nederland 104,995, 9) Kjeld Nuis, Nederland 105,105, 10) Nico Ihle, Tyskland 105,175.

Øvrige norske: 17) Henrik Fagerli Rukke 106,630, 21) Odin By Farstad 107,215.

500 m lørdag:

1) Shinhama 34,39, 2) Dubreuil 34,56, 3) Cha 34,72, 4) Matsui 34,90, 5) Verbij 35,04, 6) Ntab 35,04, 7) Daichi Yamanaka, Japan 34,09, 8) Lorentzen 35,15, 9) Artur Nogal, Polen 35,24, 10) Ignat Golovatjuk, Hviterussland 35,30.

Øvrige norske: 17) Rukke 35,73, 24) Farstad 36,24.

Allround-VM i gang

Startskuddet for allround-VM gikk også lørdag, der utøverne startet med 500-meter.

Polske Karolina Bosiek var raskest av samtlige på i kvinneklassen, mens Sofie Karoline Haugen endte nest sist.

Haugen gikk inn til 40,71 og hadde bare veteranen Claudia Pechstein bak seg på åpningsdistansen.

Karolina Bosiek fra Polen noterte 38,76 og var ett tidels sekund raskere en russiske Elizaveta Kazelina og japanske Nana Takagi.

Nederlandske Ireen Wüst gikk inn til 38,96, men det er spørsmålstegn rundt hvor sterk hun er på de lengste distansene. Så langt i sesongen har hun ikke vist gammel, god standard.

Canadiske Ivanie Blondin leverte 39,19. Hun har sin styrke på 3000 og 5000 meter, og har seilet opp som en stor favoritt til gullet.

Regjerende mester Martina Sábliková noterte 40,30 og har en del å ta inn for å forsvare gullet sitt fra i fjor.