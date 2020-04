Japans OL-sjef sår tvil om lekene neste år

Hvis ikke koronapandemien er under kontroll neste år, blir det ikke noe OL i Tokyo. Da avlyser vi, sier OL-sjef Yoshiro Mori.

I et intervju med avisen Nikkan Sports sier Mori at det ikke går an å flytte sommer-OL ytterligere ett år.

OL har aldri tidligere vært avlyst, med unntak av under første og annen verdenskrig. Mori sammenligner kampen mot koronaviruset som «å slåss mot en usynlig fiende».

– Hvis viruset er beseiret neste sommer skal vi kunne arrangere fredelige leker. Menneskeheten regner med det, sier Mori.

For en måned siden ble det bestemt å flytte OL i Tokyo ett år fram i tid, med planlagt åpning 23. juli 2021. Den siste måneden har flere idrettstopper i Japan uttrykt tvil om at det også vil være mulig.

Administrerende direktør for Tokyo-OL Yoshiro Muto er blant dem som har sådd tvil om lekene kan gjennomføres neste år. Nylig sa han at ingen vet om det er mulig å få kontroll på koronaviruset neste år.

Også lederen for Japans legeforening, Yoshitake Yokokura, sier at lekene kan bli vanskelig å gjennomføre hvis det ikke finnes en vaksine mot covid-19.

– Jeg sier ikke at Japan ikke burde være verter for OL, men at det vil bli vanskelig å gjennomføre, sa Ykokura på en pressekonferanse.

(©NTB)