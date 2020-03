Japansk OL-topp har fått påvist koronaviruset

Kozo Tashima, nestlederen for sommer-OL i Tokyo, er smittet med koronavirus etter å ha vært på reise i Europa og USA.

Det opplyser han selv i en pressemelding fra Japans fotballforbund, der han er president.

– I dag har en test avslørt at jeg har det nye koronaviruset, opplyser Tashima ifølge nyhetsbyrået AFP.

I redegjørelsen kommer det fram at Tashima har vært i Belfast 28. februar, i Amsterdam 2. mars og senere på et større møte i Uefa-regi. Senere dro han til USA for å se de japanske fotballkvinnene spille kamp og for å promotere en japansk VM-søknad.

– Tidlig i mars var det ikke den samme nervøsiteten rundt koronaviruset i Europa. Alle ga hverandre til stadighet klemmer, håndtrykk og kyss på kinnet, sier Tashima.

Enn så lenge er det ikke klart hvilke konsekvenser koronavirus-pandemien får for avviklingen av sommer-OL. Lekene skal etter planen starte 24. juli.

