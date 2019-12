Japansk seier i Oberstdorf da nordmennene sviktet

Det ble japansk seier i det første rennet i hoppuka. De norske hopperne lå godt an etter den første omgangen, men sviktet i finaleomgangen.

Det ble en skuffende norsk dag i det første rennet av hoppuka. Japanske Ryoyu Kobayashi kunne juble for seier i det første rennet i hoppuka i Oberstdorf.

Tre nordmenn tok seg til finaleomgangen i det første rennet i tyske Oberstdorf. Marius Lindvik, Johan André Forfang og Robert Johansson var alle topp ti og med i kampen om en pallplass.

Nordmennene sviktet da det gjaldt i den andre omgangen i Tyskland. Dermed ble det en skuffende norsk start på hoppuka.

- Ikke pallen på Norge denne gangen heller

Kobayashi viste klasse og vant rennet foran Karl Geiger og Dawid Kubacki.

Lindvik maktet ikke å følge opp kjempehoppet i den første omgangen og landet på 124,5 meter. Det holdt til 10.plass.

- Da blir det ikke pallen på Norge denne gangen heller. Bare to ganger på pallen de siste 13 årene, konstaterte NRK-kommentator Christian Nilssen.

Johansson vartet opp med et hopp på 130,5 meter i finaleomgangen. Han ble beste norske på 8.plass.

- Han leverer et solid hopp og skal være fornøyd med konkurransen, sa NRK-kommentator Johan Remmen Evensen.

Forfang skuffet i den andre omgangen og landet på 122 meter og endte på 15.plass.

Lindvik klinket til med et kjempehopp i den første omgangen. 21-åringen landet på 139 meter, men lyktes ikke med å sette ordentlig nedslag og ble straffet for det.

- Veldig godt utgangspunkt

Lindvik var beste norske på 5.plass etter den første omgangen. Hoppet var omgangens lengste, men hadde gode forhold og klarte ikke sette et godt nedslag.

- Det startet veldig bra med Forfang og Johansson. Så har vi Lindvik i tillegg som gjorde et kjempehopp, men klarer dessverre ikke å sette nedslag. Vi har tre mann topp ti og det er et veldig godt utgangspunkt, sa landslagstrener Alexander Stöckl etter den første omgangen i Oberstdorf.

Forfang hoppet 136 meter og la seg inn på plassen bak Lindvik på 6.plass. Robert Johansson hoppet ned til 9.plass med et hopp på 134 meter.

- Alt i alt er jeg veldig fornøyd. De tre første klarer å ta ut sitt beste hopp enn så lenge. Det er veldig bra.

Daniel André Tande skuffet med et hopp på 112,5 meter og endte på 39.plass. Tande har ikke fått noe til å stemme at han for noen uker siden ble truffet av en løpsk ski i Klingenthal. Tidligere i sesongen hadde han vunnet to verdenscupseire, men etter skaden han pådro seg har Tande slitt tungt.

Anders Sandberg Håre og Sondre Ringen tok seg heller ikke til finaleomgangen og endte på henholdsvis 32. og 36.plass.