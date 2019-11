Jarl Magnus Riiber klar for verdenscupåpningen i Ruka

Forrige sesongs verdenscupvinner Jarl Magnus Riiber får med seg seks landsmenn til verdenscupåpningen i finske Ruka til helgen.

Jarl Magnus Riiber måtte følge helgas NM-langrenn i kombinert på Beitostølen fra TV-stolen. Der fikk han se broren Harald gå til topps på søndagens NM-øvelse. Det sikret storebroren billett til verdenscupåpningen i Nord-Finland til helgen.

– Jarl har ladet opp på Sjusjøen den siste tiden. Det blir spennende å se hva han kan klare etter at han dominerte sist sesong fullstendig. Det blir ekstra moro med to brødrepar på startstreken i Ruka. Både Jens og Einar Lurås Oftebro har vist gode takter i sesongoppkjøringen i tillegg til at Harald Riiber imponerte med seier søndag. Det knytter seg alltid spenning til verdenscupstarten, og i år er det verdenscupen som teller, sier sportssjef Ivar Stuan.

I tillegg til brødreparet Riiber og Oftebro, er landslagets Espen Andersen, Espen Dahlhaug Bjørnstad og Jørgen Graabak klare for verdenscupåpningen.

Det er i utgangspunktet tre individuelle renn i Ruka, men utøveren med den gule trøya etter søndagens renn er også vinner av Rukas minitour. Fredag er det klart for ett hopp etterfulgt av 5 km langrenn, mens det lørdag og søndag er ett hopp med av 10 kilometer langrenn.

Dette er det norske laget:

Espen Dahlhaug Bjørnstad (Byaasen), Jørgen Graabak (Byåsen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Espen Andersen (Lommedalen), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Harald Johnas Riiber (Heming).

