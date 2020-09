Jarstein så Hertha tape hjemme

Norges landslagskeeper Rune Almenning Jarstein måtte igjen se på fra benken da Hertha Berlin tapte 1-3 hjemme for Eintracht Frankfurt.

André Silva (straffe), Bas Dost og Sebastian Rode overlistet Alexander Schwolow da Eintracht Frankfurt hentet med seg tre poeng hjem fra hovedstadsbesøket.

Schwolow, som ble hentet fra Freiburg i sommer, er blitt foretrukket i Hertha-målet i alle de tre tellende kampene så langt, og han har nå sluppet inn ni mål. Etter katastrofedebuten med 4-5-tap mot Eintracht Braunschweig i cupen er det blitt en 4-1-seier og et 1-3-tap i serien.

Silva satte inn ledermålet fra 11-metersmerket i det 30. minutt etter at han selv ble felt av Dedryck Boyata. Seks minutter senere vant Dost en hodeduell med Boyata og nikket et frispark fra Daichi Kamada i mål. Rode fastsatte resultatet i det 70. minutt på innlegg fra Kamada.

Etter å ha scoret fire ganger i hver av sine to første kamper var Hertha-laget offensivt tannløst i fredagens kamp. Trøstemålet kom i form av et selvmål av Martin Hinteregger et snaut kvarter før slutt.

(©NTB)