Jarstein, Skjelbred og Hertha Berlin slo tilbake med seier

Hertha Berlin med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred slo tilbake da Augsburg ble sendt hjem med et 0-2-tap i tysk Bundesliga lørdag.

Med de tre etterlengtede poengene avanserte Hertha fra tiende til niende plass på tabellen. Jarstein hadde lagt blemmen fra onsdagens kamp mot RB Leipzig bak seg og leverte en godkjent innsats i Hertha-målet, men det holdt på å gå galt også denne gangen.

Kort etter pause fikk de fleste Hertha-fansen, som måtte følge kampen fra TV-skjermen, hjertet i halsen. Jarstein glapp slippe et innlegg ut i feltet, men han var derimot raskt oppe igjen og fikk dyttet avslutningen over mål.

Kampens avgjørelse falt etter 23 minutter ut i kampen. Javairo Dilrosun scoret etter at han fikk en retur fra målvakten. Han fintet ut en forsvarsspiller før han banket ballen i mål. Innbytter Krzysztof Piatek satte inn 2–0 på overtid.

Seier for Nordtveit

Per Ciljan Skjelbred fikk en snau times spill på Herthas midtbane.

Håvard Nordtveit og hans Hoffenheim tok en sterk 1-0-seier borte mot Mainz. Med seieren trygget de 7.-plassen.

Det var Ihlas Bebou som ble matchvinner like før pause. 26-åringen trengte kun seks minutter på banen før han sikret tre poeng for gjestene med kampens eneste scoring.

Nytt Schalke-tap

På bortebane vartet Eintracht Frankfurt opp med 2-1-seier over Wolfsburg og hindret at vertene, som ligger på 6.-plass, kunne snike seg nærmere lagene. Nå virker det svært langt opp til topp fire-plasseringene som gir mesterligaspill kommende sesong.

André Silva ga gjestene 1–0 fra straffemerket før Kevin Mbabu utlignet. Daichi Kamada ble matchvinner for Frankfurt-klubben fem minutter før slutt. Et skår i gleden for gjestene var at Lucas Torró ble utvist på overtid.

Schalke og David Wagner sliter fortsatt. Etter lørdagens 0-1-tap mot Werder Bremen står laget med elleve strake kamper uten seier. Blåtrøyene har tapt samtlige fire kamper etter at Bundesliga startet igjen etter «koronapausen».

