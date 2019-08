Jarstein slapp inn to selvmål da Hertha Berlin tapte

Rune Almenning Jarstein og Hertha Berlin hadde ingen heldig dag på jobben borte mot Schalke. To selvmål bidro sterkt til 0-3-tap. Bayern München knuste Mainz.

Niklas Stark og Karim Rekik kom på scoringslista i Herthas bortekamp, men dessverre for dem endte ballen bak lagkamerat Jarstein. Nordmannen kunne gjøre lite med at hovedstadsklubben gikk på sitt annet strake tap.

Tapet gjør at hovedstadsklubben står med ett poeng på tre kamper. Jarstein sto som vanlig hele kampen for Hertha Berlin, mens Per Ciljan Skjelbred var ubenyttet reserve.

Herthas ene poeng kom i serieåpningen borte mot storklubben Bayern München, som for øvrig vant 6-1 hjemme mot Mainz lørdag etter å ha havnet under i åpningsminuttene.

To selvmål

Niklas Stark hadde ingen god dag i Gelsenkirchen lørdag. Kampen var 38 minutter da han upresset pirket inn pasningen fra Schalkes Daniel Caligiuri i eget nett. Jarstein klarte ikke å avverge baklengs fra kort hold.

Samme mann holdt på å kløne det til igjen like før pause. Stark var upresset og ville la Jarstein plukke opp ballen, men keeperen ville ha en pasning.

Pasningen uteble, og i midtstopperens blindsone dukket Guido Burgstaller opp. Heldigvis for Hertha skjøt spissen over fra svært kort hold.

Like etter pause doblet Schalke ledelsen på en kontring. Weston McKennie satte fart og serverte Burgstaller. Skuddet så ut til å gå utenfor, men Karim Rekik ville det annerledes og satte ballen i eget nett.

Jonjoe Kenny fastsatte resultatet med et flott skudd fem minutter før slutt. I forkant var Hertha-forsvaret statister da Schalke vartet opp med flott veggspill.

Bayern skjevt ut

Med cupexit og to strake serietap i bagasjen var det få som trodde Mainz kom til å sjokkere fotballstorheten Bayern München.

Det ville derimot Jean-Paul Boëtius gjøre noe med. Franskmannen stanget gjestene i ledelsen da Benjamin Pavard glapp i markeringsspillet etter fem minutter.

Pavard gjorde opp for egen skade ved å utligne for vertene. Franskmannen vartet opp med et lekkert volleyskudd på innlegget til Ivan Perisic etter 36 minutter.

Med et vakkert frisparkmål sørget David Alaba for at Bayern kunne gå til pause med 2-1.

Etter sideskifte sørget Perisic, Kingsley Coman, Robert Lewandowski og stortalentet Alphonso Davies for at storlaget kunne til slutt slippe jubelen løs for 6-1-seier. Det var München-lagets andre serieseier for sesongen.

