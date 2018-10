Jarstein tilbake med ny «smultring»

Landslagskeeper Rune Almenning Jarsteins skadeavbrekk ble av det korte slaget. Lørdag var han igjen Hertha Berlins sisteskanse i 0-0-oppgjøret borte mot Mainz.

Lårtrøbbel gjorde at telemarkingen måtte stå over forrige helgs kruttsterke 2-0-seier over Bayern München. Jarstein ble byttet ut med skade i 1-3-tapet for Werder Bremen 25. september.

Senest torsdag var det usikkert om han kom til å rekke bortekampen mot Mainz.

– Vi tar en avgjørelse fredag. Slik det ser ut nå, er det Thomas Kraft som spiller. Men om Rune kommer fredag og sier at «jeg er helt frisk», da må vi snakke om det, sa Hertha-trener Pal Dardai.

Skjelbred får tillit

To dager senere sto Jarstein i mål og holdt nullen for tredje gang på seks kamper i tysk Bundesliga.

Som mot Bayern spilte Per Ciljan Skjelbred samtlige minutter på Herthas midtbane lørdag.

Hertha Berlin har kun tapt én av sine sju første serieoppgjør. Hovedstadslaget har plukket 14 poeng og henger med i toppen.

Overtidsdrama i Dortmund

Serieleder Borussia Dortmund fikk en stri hjemmekamp mot Augsburg, men seks minutter på overtid berget hattrickhelt Paco Alcácer 4-3-seier. Gjestene ledet både 1-0 og 2-1, men måtte reise tomhendt hjem.

Dortmund er fortsatt ubeseiret etter sju kamper. De gul- og svartkledde har fem seirer og to uavgjort.

Iver Fossum kom innpå i sluttminuttene i Hannovers 3-1-seier over Stuttgart på eget gress. Bobby Wood scoret to av hjemmelagets mål.

For Schalke fortsatte oppturen med 2-0 borte mot Fortuna Düsseldorf. Gelsenkirchen-klubben innledet sesongen grufullt med fem tap på rad, men har den siste uken kommet seg opp i seks poeng. I midtuken ble det også suksess i mesterligaen med seier over Lokomotiv Moska i Russland.

(©NTB)

