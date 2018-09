Jarstein ut med skade da Hertha tapte

Hertha Berlin måtte tåle sitt første serietap for sesongen da Werder Bremen vant 3-1 i tirsdagens toppkamp i Bundesliga. Rune A. Jarstein måtte ut med skade.

Den norske landslagskeeperen fikk en støtskade i låret like over kneet og ble igjen i garderoben da lagene kom ut til 2. omgang. Thomas Kraft overtok mellom stengene.

Da ledet Werder allerede 2-0 etter en dårlig første omgang av serietoeren fra hovedstaden. Martin Harnik scoret ledermålet med et frekt hælspark etter en forrykende start av hjemmelaget, og Milos Veljkovic doblet ledelsen da han nikket forbi Jarstein rett før pause.

Javairo Dilrosun skapte ny spenning med sitt reduseringsmål i det 53. minutt, men et straffespark satt inn av Werder-kaptein Max Kruse halvveis i omgangen fjernet den igjen.

Hertha Berlin tok 10 poeng på sine fire første seriekamper og toppet lørdag tabellen noen timer før Bayern München gjenerobret førsteplassen. Tirsdag kom det første tapet, og Werder Bremen klatret forbi på tabellen.

Hertha-trener Pal Dardai ga for første gang sin sønn Palko sjansen fra start i Hertha-laget. 19-åringen startet på høyre kant. Per Ciljan Skjelbred måtte på sin side se hele oppgjøret fra benken.

Fan-protest

Kampen mellom nummer to og fire på tabellen ble innledet med fullstendig stillhet fra tribunene. Tilhengerne i tysk fotball demonstrerer denne runden mot det de mener er oppstykking av serierundene og spill på for dem ubeleilige tidspunkter av hensyn til TV-kanalene som har betalt for å vise kampene.

«Forestill deg at det er kamp og ingen kan komme», «Stopp oppstykkingen av serierundene» og «Fotball er for deg og meg, ikke for betal-TV» var blant slagordene på publikums bannere.

Werder-tilhengerne slo på lyden etter 18 minutter, Hertha-tilhengerne to minutter senere.

