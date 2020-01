Jason McAteer frykter Jürgen Klopp kan bli utbrent

Jason McAteer frykter at Jürgen Klopp kan bli utbrent i Liverpool.

Liverpool er i full fart mot sin beste Premier League-sesong noensinne - og har til gode å se seg slått i hjemlig serie denne sesongen.

Hevder Klopp kan forlate Liverpool

I tillegg til det er Jürgen Klopps mannskap regjerende europamestere, og varter ukentlig opp med feiende flott fotball og en vinnermentalitet verden knapt har sett maken til.

Nylig signerte Klopp en avtale som holder han på Anfield til 2024, men tidligere Liverpool-spiller Jason McAteer mener å vite at tyskeren kan forlate klubben før den tid.

- Han har et team rundt seg. Melwood (treningsanlegget) er helt stengt av. Det er basen deres. Det ville ikke overrasket meg om Klopp bestemte seg for å dra - det ville ikke overrasket meg i det hele tatt. Jeg tror han kan bli utbrent, er McAteer sitert på av The Mirror.

Og Liverpool-legenden legger til følgende:

- Han kan ikke bevege seg fritt. Han kan ikke gå ut av hotellet. Han må møte potensielle samarbeidspartnere, han må møte i middager og de legger mye på han konstant.

- Snakker ikke om «The Treble»

Nylig returnerte midtbanegeneral Fabinho til Liverpool-laget, etter lang tid på sidelinjen med skade. Brasilianeren har vært en dominant faktor på midten hos Liverpool denne sesongen, og gir mye av æren til Liverpools assistenttrener Pep Lijnders.

- Pep snakker portugisisk, så han var veldig viktig for meg innledningsvis i Liverpool. Jeg visste at jeg ville få muligheten til å vise hva jeg kan, så jeg måtte bare være forberedt. Så fort jeg begynte å spille så viste jeg treneren at jeg var klar for å være en del av laget - at han kunne stole på meg.

Liverpool har fortsatt muligheten til å gå ubeseiret gjennom sesongen - og i det fjerne kan det også bli en realitet med «The Treble», altså seier i Premier League, FA-cupen og Champions League.

TID FOR «THE TREBLE»? Ikke helt enda, skal vi tro Fabinho. Foto: Carl Recine (Reuters)

- Det er ikke noe vi går og tenker på, vi vil bare fortsette den gode formen vi har nå. Først og fremst må vi vinne kamper - det er målet vårt - og det kan gi oss muligheten til å nå alle målene våre. Vi kan bare ikke tenke på det helt enda, det vil legge for mye press på oss, sa brasilianeren.

Neste mulighet for Liverpool-spillerne til å vise at de ikke bukker under for presset kommer allerede på søndag, i det Shrewsbury venter i FA-cupens fjerde runde.