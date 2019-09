Javi Gracia fikk sparken i Watford - erstattes av Quique Sánchez Flores

Ble den første til å få sparken denne sesongen. Erstattes av gammel kjenning.

Javi Gracia har fått sparken i Watford. Det bekrefter den engelske klubben i en pressemelding lørdag kveld. Dermed er den spanske treneren den første treneren som blir sparket i denne sesongens Premier League.

Denne sesongen har ikke gått etter planen for Watford som står med tre tap og én uavgjort. Det uavgjort-resultatet kom borte mot Newcastle i serierunden før den nåværende landslagspausen.

Resultatene har uansett uteblitt for Watford som ligger desidert sist i Premier League etter at kun fire kamper er spilt. Det har tilsynelatende ført til at spanjolen ikke fikk lengre tid på Vicarage Road.

Javi Gracia tok over klubben i januar 2018, og var den første treneren som fikk sitte i en hel sesong siden 2013. Han tok over jobben etter portugisiske Marco Silva, som nå leder Everton.

Watford skriver i sin pressemelding at også Javi Gracias støtteapparat vil forlate klubben, og «gjør vei for den kommende ansettelsen av et nytt trenerteam».

Like etter sparkingen bekreftet også klubben at en tidligere Watford-kjenning tar over jobben etter Javi Gracia.

Quique Sánchez Flores, som trente klubben mellom juni 2015 og mai 2016, tar nemlig over jobben etter sin landsmann.

Sánchez Flores tok Watford til semifinalen av FA-cupen i 2015/2016, men har siden sett den prestasjonen bli slått av nettopp landsmannen Javi Gracia. Han tok nemlig klubben til finalen av FA-cupen tidligere denne sesongen.

Der var det nok en spanjolen som ble et nummer for stor. Pep Guardiola og Manchester City vant som kjent FA-cupen etter å ha smadret Watford hele 6-0 på Wembley tidligere i år.