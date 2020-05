Javier Hernandez åpner opp om forholdet med David Moyes

Javier Hernandez var yndet under sir Alex Ferguson, men forsvant ut i skyggen under David Moyes. Nå forteller han om hva som skjedde.

David Moyes ble aldri den etterfølgeren Sir Alex Ferguson gjerne håpet på - og til tross for en kontrakt som løp seg over seks sesonger, ble det bare med én sesong i Manchester for den tidligere Everton-treneren.

Avslører Ferguson-prat

Nå letter Uniteds tidligere målsnik, Javier Hernandez, litt på sløret om akkurat hvorfor ting gikk som de gikk, og hvorfor mexicaneren følte at han måtte forlate United etter bare en sesong under skotten.

- For å være ærlig, så kommer jeg alltid til å være United-supporter. Det var ikke noe personlig mellom meg og Moyes, men det var en feil at de valgte han. Det var en tabbe, sier Hernandez til Rio Ferdinands Looker Room.

Og legger til:

- Det var den første tabben, men det hjemsøker klubben stadig. Ikke på grunn av Moyes, han var ikke nødvendigvis en dårlig manager, men de trodde de skulle erstatte sjefen - Sir Alex Ferguson kjapt. Det går ikke.

Videre i intervjuet sammenligner Hernandez sin tidligere United-sjef med nåværende managerprofiler. Hernandez er klar på at det til dags dato ikke er noen som kan måle seg med den legendariske Premier League-manageren.

- Ikke engang nå med Pep Guardiola, Josè Mourinho og Jürgen Klopp. De er ikke på det samme nivået som Alex Ferguson. De prøver å komme seg dit, og de kan kanskje klare det et sted der fremme, sier Hernandez, og fortsetter:

- Jeg dro til og med for å snakke med Ferguson, fordi han visste at jeg ikke hadde det bra. Han visste at klubben ville selge meg - ikke låne meg til Real Madrid - og han sa de tingene jeg tenkte.

Det ble til slutt med et utlån til Real Madrid, før Hernandez valgte å forfølge karrieren andre steder - deriblant i West Ham, under nettopp David Moyes.

- Karrieren min varte i mange år, og i Real Madrid varte det bare i ett år. De hadde Ruud van Nistelrooy, David Beckham og Michael Owen. Jeg spilte for Manchester United og Real Madrid. Det var utrolig. Det er fortsatt vanskelig å tro på.

- Jeg kan godta å være innbytter i Manchester United. Ferguson fortalte meg at en av de tingene han angret på var at han ikke lot meg spille mer, og at jeg måtte fortelle Moyes at jeg trengte mer spilletid. Ferguson sa at jeg var en viktig figur i United, og så valgte Moyes og Ed Woodward å gjøre ingenting. De lot meg ikke spille og de lot meg ikke dra.

Avslutningsvis legger ikke Chicharito mye mellom når han vurderer hva som ble utslagsgivende for det forholdsvis korte oppholdet i sjefsstolen på Old Trafford.

- Den vinteren kom det en ny mulighet for en overgang bort for meg, men han (Moyes) lot meg ikke gå fordi han var sta. Det var derfor han bare varte i syv måneder, fordi han ikke var ydmyk. Han kunne ikke vokse til rollen.

Premier League-start i juni



Torsdag ble det kjent at Premier League starter opp igjen med kamper 17. juni. De av klubbene som også er involvert i FA-cupen står foran et heseblesende sommerprogram.

Målet er å være i mål med både Premier League og FA-cupen 1. august.

Det betyr at Solskjærs mannskap går noen tøffe uker imøte.

Dette er nemlig kvartfinalene i FA-cupen:

Leicester – Chelsea, Newcastle – Manchester City, Norwich – Manchester United, Sheffield United – Arsenal.

– Dette har vært en vanskelig periode for mange mennesker, og samtidig som dette er et positivt skritt, er disse datoene avhengig av at alle smittevernrestriksjonene følges. Helsen til spillerne, støtteapparatene og fansen er fortsatt førsteprioritet, sier FA-sjef Mark Bullingham.