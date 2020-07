Jean Todt åpner opp om sin nære venn Michael Schumacher: - Håper verden vil få se ham igjen

Den tidligere Ferrari-sjefen snakket ut om Michael Schumachers tilstand.

Under et pressetreff i Budapest i forkant av søndagens Formel 1-runde under Ungarn Grand Prix snakket den tidligere toppsjefen i Ferrari ut om tyskerens helsetilstand. Jean Todt er en av Michael Schumachers nærmeste venner etter mange års samarbeid i Ferrari.

Todt, som nå er president i FIA (Det internasjonale bilsportforbundet red.anm), avslørte at han har møtt Schumacher nylig.

- Jeg besøkte Michael forrige uke og jeg håper at verden snart vil får se ham også, uttaler Todt.

FIA-president Jean Todt har møtt Michael Schumacher. Foto: David Davies (Pa Photos)

Todt var sjef i Ferrari under Schumachers storhetsperiode for den italienske bilfabrikanten. Han uttaler videre at tyskeren fremdeles kjemper etter ulykken for over seks år siden, og at både «Michael og familien kjemper for at verden skal få se han igjen».

Todt anses som en nær venn av 51-åringen og er en av få som har møtt Schumacher i hans hus ved Genevesjøen i Sveits der han er under stort sikkerhetsoppbud.

Schumacher skadet seg under en skiferie i de franske alpene og skal ha gjennomgått flere livsviktige operasjoner i etterkant av ulykken. Han lå totalt 254 dager på sykehus etter ulykken.

Det var i romjulen 2013, mens han stod på ski i det franske alpene sammen med sønnen Mick, at ulykken som endret Michael Schumachers liv, inntraff.

Schumacher lå i koma fram til sommeren 2014, men siden har familien vært svært sparsomme med informasjon om tilstanden til den tidligere Ferrari-føreren.

Todt skal også ha tett kontakt med Schumachers kone Corinna som holder en svært lav profil.

Michael Schumacher jubler med Jean Todt etter et løp i 2004. Foto: Geert Vanden Wijngaert (AP)

Rapporter forrige måned antydet at Schumacher skulle gjennomgå en stamcelle-operasjon, men ifølge Daily Mail uttaler Todt at dette var en usannsynlig behandling, i hvert fall for nå, gitt restriksjonene som er satt på grunn av koronaviruset.

I mai snakket også tidligere lagkamerat Felipe Massa om et besøk han hadde hos Schumacher nylig.

- Jeg vet hvordan han har det. Jeg har informasjon om ham, men vi må respektere valget familien har tatt. De liker ikke å avsløre informasjon om hvordan han har det, så hvem er jeg til å prate om det, sa Massa til Fox.

- Det jeg kan si er at det ikke er en enkel situasjon. Han gjennomgår en tøff fase, sa Massa videre.

Nettavisen snakket med Viasats Formel 1-kommentator om Schumachers tilstand i mai.

- Hva vet vi egentlig om tilstanden hans nå?

- Vi vet egentlig veldig lite, og vi vet egentlig bare det som dukker opp i mediene fra tid til annen, og det er ikke alltid man kan stole helt på det heller. Når ingen har sett ham på flere år, forstår man jo at det står ikke så veldig bra til, sa Gulbrandsen til Nettavisen da.