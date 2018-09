Jebali ble RBK-helt fem minutter på overtid

Rosenborg styrte mot et surt poengtap i gullkampen, men langt ut i overtiden dukket suksesskjøpet Issam Jebali opp og fikset 3-2-seier borte mot Vålerenga.

Fem minutter ut i tilleggstiden fikk Jebali stå fri ved bakerste stolpe etter en corner. Slikt gjør man ikke ustraffet. Tunisieren siktet og traff perfekt på volley.

Scoringen var Jebalis tredje på fire kamper i Eliteserien etter overgangen fra svensk fotball. Den sørget for at Rosenborg fortsatt topper tabellen to poeng foran Brann.

Det lå litt i luften at det kom til å skje noe i sluttminuttene. RBK-innbytter Yann-Erik de Lanlay headet en ball i stolpen i det 86. minutt, mens Vålerengas Samuel Kari Fridjónsson litt senere tvang fram en kjemperedning fra André Hansen.

Godt besøkt

Før pause var Vålerenga hakket farligere enn RBK. Vertene så også ut til å få med seg 1-0-ledelse i garderoben takket være Sam Johnsons kontringsmål, men i det 45. minutt kronglet Jonathan Levi inn utligningen.

VIFs storstue på Valle Hovin var svært godt besøkt i søndagens senkamp. Hele 14.740 tilskuere trosset regnværet for å få med seg en av sesongens klassikere i norsk fotball. Og i det 36. minutt tok det virkelig fyr på tribunene.

Da fikk Johnson nettkjenning via stolpen. Målet kom da Vålerenga kontret etter et elendig RBK-frispark fra Anders Trondsen. Chidera Ejuke satte fart og slapp ballen perfekt til Johnson, som dro seg inn i banen og curlet inn 1-0. På veien var ballen innom både Vegar Eggen Hedenstad og aluminiumen før den lå bak Hansen i Rosenborg-buret.

Selvmål

Ti minutter senere var lagene like langt. I kjølvannet av en corner ventet Levi i mellomrommet og sleivet inn 1-1. Skuddet spratt i mål via hjemmelagets Bård Finne.

Etter 50 minutter var kampen snudd på hodet. Hedenstad slo et glitrende hjørnespark som Anders Konradsen så vidt ikke nådde, men Enar Jääger ble forstyrret nok til at han styrte ballen videre i eget nett.

Rosenborg-ledelsen varte ikke i mer enn åtte minutter. På en retur fra Hansen klemte VIFs høyreback Amin Nouri til og scoret sitt andre mål på tre kamper. Hele situasjonen oppsto etter en svak utboksing fra en ellers eminent Rosenborg-keeper.

Tapet var VIFs første etter tre strake seirer. RBK har på sin side kun gått på ett poengtap (1-1 mot Stabæk) i løpet av sine ni siste seriekamper.

