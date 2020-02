Jennifer Lopez og Shakira fikk Miami til å juble under Super Bowl – til tross for kontroverser i månedene i forveien

Pauseunderholdningen under Super Bowl var igjen storslått, men ikke uten et betent bakteppe.

MIAMI (Nettavisen): Jennifer Lopez og Shakira stod for pauseunderholdningen under den 54. utgaven av Super Bowl i Miami natt til mandag norsk tid.

Pauseshowet er blant de mest sette konsertene i verden, ettersom Super Bowl konsekvent er den TV-hendelsen med høyest seertall i USA hvert år. Og heller ikke under denne utgaven var det spart på kostnadene.

Demi Lovato sang nasjonalsangen med bravur før kampen, men det var som alltid pauseunderholdningen det var størst forventninger til.

Alle setene på Hard Rock Stadium var ustyrt med en lysende enhet som man skulle ha rundt armen under showet, og det skapte et imponerende skue, mens Jennifer Lopez og Shakira gikk gjennom en medley av sine mest kjente sanger.

Med et godt koreografert arrangement, gikk pauseshowet gjennom uten noen problemer eller kontroversielle hendelser, og det var god stemning blant de rundt 65.000 på stadion.

Årets utgave av pauseshowet hadde imidlertid et bakteppe av kontroverser. Etter at en superstjerne inngikk et samarbeid med NFL og dermed fikk en finger med i spiller på pauseunderholdningen, brakte det opp et kontroversielt tema.

Betent sak i USA

I august i 2019 ble Jay-Z’ selskap Roc Nation partnere med NFL. Avtalen består blant annet i at Roc Nation skal velge artister til underholdningen under NFL-sesongen, inkludert Super Bowls pauseshow, skriver Business Insider.

I tillegg skal Jay-Z og Roc Nation bidra til NFLs «Never Change»-initiativ, som jobber for sosial rettferdighet.

PARTNERE: NFL-sjef Roger Goodell og Jay-Z da avtalen ble offentliggjort i august i 2019. Foto: Ben Hider (AP/NTB Scanpix)

Rapperen og forretningsmannen Jay-Z fikk kritikk fra flere da avtalen ble offentliggjort, men spesielt av afroamerikanere og andre minoriteter. De har nemlig et komplisert forhold til NFL.

Mye av det stammer fra da quarterback Colin Kaepernick i 2016 begynte å knele da USAs nasjonalsang ble spilt før kampene i NFL. Kaepernick gjorde dette som en protest mot politibrutalitet og for å skape bevissthet om sosial urettferdighet og politiets behandling av minoriteter.

KNELTE: Dette skapte stor debatt i USA: Her kneler Eli Harold, Colin Kaepernick, Eric Reid under en NFL-kamp i 2016. Foto: Marcio Jose Sanchez (AP/NTB Scanpix)

Etter hvert slang flere idrettsutøvere seg på protesten, og det hele ble en stor og betent sak i USA. Mange støttet Kaepernick, blant annet flere kjente artister og kulturpersonligheter, mens flere mente protesten vanæret flagget og at det var respektløst overfor de mange som tjenestegjør for USA.

President Donald Trump var en av dem som langet ut mot protesten, og mente at spillerne som knelte burde få sparken.

- Fansen burde forlate kampene når knelingen skje. Det viser mangel på respekt, uttalte Trump blant annet.

KRITISK: President Donald Trump har ofte gått hardt ut mot NFL-spillernes protest. Foto: Sarah Silbiger (AFP/NTB Scanpix)

Også i ettertid har presidenten flere ganger vært kritisk til Colin Kaepernick. Det er kjent at flere eiere av NFL-klubber er Trump-støttespillere, og det har fått noen til å hevde at NFL gjør mer for å tilfredsstille presidenten enn de spillerne som prøvde å rette søkelys mot urettferdighet, skriver Vox.

NFL-sjef Roger Goodell uttalte i 2017 i en pressemelding at alle spillere burde stå under nasjonalsangen. I mai i 2018 innførte ligaen forbud mot kneling av nasjonalsangen, men gikk bort fra det etter massiv kritikk.

I mars i 2017 var Colin Kaepernick ferdig i San Francisco 49ers, og har ikke spilt for en NFL-klubb siden. Det har blitt hevdet at eierne av NFL-klubbene bevisst holder quarterbacken ute av ligaen på grunn av kontroversene.

- Kvalmt og skuffende

Mange er kritiske til hvordan NFL og flere av klubbeierne håndterte Kaepernick-saken. En rekke andre artister og kulturpersonligheter har støttet Kaepernick, og i 2019 skal Rihanna og Cardi B ha sagt nei til å opptre under Super Bowls pauseshow i solidaritet med hans sak.

Temaet er fortsatt betent i USA, og det ble blåst nytt liv i den da nyheten om Jay-Z’ samarbeid med NFL ble offentliggjort. Flere overskrifter i media var brutale og antydet at Jay-Z kun tenkte på penger, skriver The Guardian.

Jay-Z har tidligere uttrykt støtte til Colin Kaepernick, og rappet en gang: «Jeg sa nei til Super Bowl, dere trenger meg, jeg trenger ikke dere». Valget om å samarbeide med NFL, var derfor overraskende.

Reaksjonene på sosiale medier har vært mange, og Colin Kaepernicks kjæreste, radiopersonligheten Nessa Diab, har vært blant de mest kritiske.

- Hvordan kan Jay-Z og NFL ytre «sosial rettferdighet» i deres partnerskap når Colin blir holdt arbeidsledig på grunn av hans arbeid for sosial rettferdighet? Spurte Diab i et Instagram-innlegg, ifølge BBC.

- Det som er kvalmt og skuffende er at Jay-Z lar dem bruke ham. Uansett om Jay-Z visste det eller ikke (jeg tviler ikke på hans intelligens, så jeg vil tro han visste), så hjelper han NFL begrave en han sa var en ikonisk figur, la hun til.

HARDT UT: Nessa Diab er en radiopersonliget og kjæresten til Colin Kaepernick. Foto: Evan Agostini (AP/NTB Scanpix)

Noen stilte spørsmål ved Jay-Z’ motivasjoner og mente han prøvde å tjene penger på Kaepernicks situasjon. Eric Reid, en tidligere lagkamerat som var den første som ble med Kaepernick på protesten, var blant disse.

- Jay-Z tjener bevisst penger med de samme personene som har begått en urettferdighet mot Colin, og bruker «sosial rettferdighet» som en måte å glatte det over hos det svarte samfunnet, uttalte Reid på Twitter, ifølge BBC.

- Den neste fasen

Jay-Z har begrunnet valget med at Colin Kaepernicks protest nå har spilt sin rolle, og at det er på tide å ta det et skritt videre.

- Vi glemmer at hele Colins greie var å rette oppmerksomhet mot sosial urettferdighet. På den måten var det en suksess. Dette er den neste fasen, forklarte Jay-Z i august, ifølge Business Insider.

- Det er to deler når det gjelder å protestere. Du går ut og protesterer, så sier selskapet eller personen: «Jeg hører dere. Hva gjør vi nå?». Så hva skal vi gjøre? Vet du hva jeg sier? At vi hjelpe flere millioner mennesker, eller så blir vi værende på saken om at Colin ikke har jobb, la han til.

STJERNE: Jay-Z har forsvart avtalen med NFL. Foto: Greg Allen (AP/NTB Scanpix)

I et ferskt intervju med New York Times er Jay-Z klar på at avtalen ikke handler om penger. Avisen skriver at Roc Nations høyere mål er å få en større representasjon av fargede menneske høyt oppe i organisasjoner som NFL for å saken en nasjonal, kulturell dialog.

Jay-Z har fått med seg kritikken som har kommet som følge av avtalen med NFL, men sier at det er noe han kan leve med. Han håper å kunne bidra til en endring i samfunnet.

- Så lenge ekte mennesker fortsatt blir såret, marginalisert og mister familiemedlemmer, så, ja, jeg kan takle noen runder med negativ medieomtale, sier stjerneartisten.