Jens Petter Hauge har testet positivt på koronaviruset

Det opplyser Milan mandag.

I tillegg til Hauge, skal også keeper Gianluigi Donnarumma ha testet positivt på viruset.

Klubben skriver at ytterligere tre klubbmedlemmer skal være smittet av viruset, men at ingen har symptomer.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Hauge, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Både Hauge og Donnarumma er nå i hjemmeisolasjon, og i så måte ikke aktuelle til storkampen mot Roma mandag kveld.

Det var i utgangspunktet knyttet spenning til om Hauge ville starte kveldens storkamp mot Roma.

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren markerte seg med sitt første mål for Milan da han kom inn og satte spikeren i kista mot Celtic i Europa League nylig.

Hauge ble byttet inn for Brahim med drøye ti minutter igjen på klokka i Europa League-oppgjøret fredag.

Han satte inn sitt mål to minutter på overtid og fastsatte resultatet til 3-1 for gjestene.

Den tidligere Bodø/Glimt-profilen ble spilt opp sentralt i banen og dro seg lett forbi Shane Duffy, før han satte ballen i nettet.

- Han ydmyker Shane Duffy, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

Nevnte Duffy har en lang karriere bak seg i Premier League og spilte for Brighton så sent som sist sesong og er nå på utlån til Celtic.

- Jeg er veldig glad for å ha fått min første scoring. Den kom på et godt tidspunkt, for vi var under press da Celtic jaktet på en utligning. Det tredje målet trygget seieren, og nå er vi i en god posisjon, sa Hauge etter kampen.