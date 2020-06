Jens Petter Hauge nærmer seg den belgiske klubben Cercle Brügge

Bodø/Glimt skal være detaljer unna å komme til enighet med belgierne om en overgang.

Etter det Nettavisen kan erfare er Bodø/Glimt i prinsippet enige med den belgiske toppklubben Cercle Brügge om en overgang for angrepsspiller Jens Petter Hauge.

Eurosport meldte i forrige uke at man forventet at et salg ville finne sted til utlandet, og det skal være den belgiske toppdivisjonsklubben som nå ser ut til å stikke av med Hauges signatur.

Ifølge Nettavisens informasjon er det ventet at overgangssummen på Hauge vil ligge på rundt ti millioner kroner.

Bekrefter interesse

Hauge har gått gradene i Glimt, og har vært del av systemet til bodøværingene siden 2012. 20-åringen var også på utlån til Aalesund i 2018.

Atta Aneke er mannen som representerer Hauge, og bekrefter at det er stor interesse for angriperen.

- Jeg kan bekrefte at det er interesse rundt Jens Petter Hauge, og at det er en spiller jeg tror flere har på blokka. Men jeg kommer ikke til å gå inn på spesifikke navn, sier Aneke til Nettavisen.

- Kan du si noe hvorvidt du kjenner til en enighet mellom Bodø/Glimt og Cercle Brügge?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen sier til Nettavisen at «det er kjempefint at det er rykter rundt spillerne våre».

- Det er interesse rundt han og vi snakker med klubber, sier Thomassen til Nettavisen.

- Høres Cercle Brügge kjent ut for deg?

- Du vet jo også at det er en klubb i Belgia, så sånn sett høres det kjent ut, ja. Jeg vil ikke kommentere noe på spillerlogistikk. Ting skjer når de skjer, hvis de skjer. At det er interesse rundt en spiller som Jens Petter er helt naturlig, fortsetter han.

Cercle Brügge eies av russisk Dimitrij Rybolovlev, som også eier Monaco i den franske toppdivisjonen. Han fullførte oppkjøpet av klubben i 2017.

Talentfabrikk

Rybolovlev er blant annet mannen som gjorde at Monaco i sin tid kunne kjøpe superstjerner som Radamel Falcao og James Rodríguez, før de gjorde om på modellen sin.

De har siden ønsket å tiltrekke seg unge talenter, og de siste årene har de sikret store overganger for Premier League-stjerner som Bernardo Silva og Benjamin Mendy i Manchester City, så vel som Anthony Martial i Manchester United.

Det er modellen til Monaco under Rybolovlev som også har sett Kylian Mbappé blomstre frem som kanskje det største talentet i verdensfotballen.

Cercle Brügge endte som nummer 14 i Jupiler League denne sesongen, etter at den belgiske toppdivisjonen ble stoppet grunnet korona-pandemien.

Skulle overgangen til Cercle Brügge gå i orden er han én av flere Bodø/Glimt-profiler som har tatt turen fra Aspmyra den siste tiden.

Amor Layouni forsvant i løpet av foregående sesong til egyptisk fotball, mens Håkon Evjen gikk til nederlandske AZ etter foregående sesong.

Siden har Vegard Leikvoll Moberg tatt turen til danske Silkeborg, mens kaptein og keeperstjerne Ricardo Friedrich er på plass i Ankaragücü.

Dersom overgangen går i orden blir Hauge den fjerde nordmannen i klubbens historie. Tidligere har Frode Formann og Jan Ove Pedersen representert Brügge-klubben. Mushaga Bakenga har også vært lånt ut til klubben.