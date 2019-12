Jerome Boateng må møte i retten etter tiltale om mishandling

Det skriver den tyske avisen Süddeutsche Zeitung.

Ifølge avisen må Boateng møte i en tysk domstol innen nærmeste fremtid etter at tingretten i München valgte å gå videre med en tiltale om mishandling mot den tyske forsvarsspilleren.

Tiltalen skal ha blitt tatt ut for noen måneder siden. Boateng skal være mistenkt for å ha mishandlet Sherin Senler, som er moren til deres to felles barn, ifølge avisen.

31-åringen var opprinnelig tiltalt for grov mishandling, men denne tiltalen skal ha frafalt de siste månedene, fordi rette mener det skal være motstridende opplysninger om hvilke "objekter som ble brukt" i den påståtte mishandlingen.

Tiltalen ble opprinnelig reist i september, men den endelige avgjørelsen skal ikke ha falt mot slutten av desember.

Boateng selv skal ikke ha kommet med en uttalelse etter at det ble kjent at han må møte i retten etter nyttår.

Bayern-spilleren har slitt med spilletid denne sesongen og har kun spilt åtte Bundesliga-kamper. Det har også vært spekulert i om at Boateng kan være på vei bort fra den tyske storklubben.

Han har totalt spilt 76 kamper for det tyske landslaget og var med å vinne VM i 2014.