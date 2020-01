Jerringpris til svensk orienteringsdronning

Den svenske orienteringsstjernen Tova Alexandersson ble mandag tildelt den høythengende Jerringprisen under den svenske idrettsgallaen.

Vinneren er stemt fram av det svenske folket.

– Jeg vil takke alle som gjør det mulig for meg å leve ut drømmen min, sa Alexandersson i sin takketale i Globen i Stockholm.

27-åringen tok ikke mindre enn fem VM-gull i 2019. Tre av dem kom under orienterings-VM i Østfold, og de to siste ble tatt under verdensmesterskapet i skiorientering på hjemmebane i Piteå.

Med i finaleheatet om å bli tildelt Jerringprisen var også langrennsløperen Stina Nilsson. Hun kom hjem fjorårets VM i Seefeld med to stafettgull.

Nilsson slet med en lårskade inn mot mesterskapet i Østerrike. Lenge var det tvilsomt om den svenske sprintdronningen i det hele tatt ville rekke VM. Det gjorde hun.

Prisen til årets kvinnelige idrettsutøver gikk også til Tove Alexandersson, mens diskoskasteren Daniel Ståhl ble årets mannlige utøver. Han tok i fjor høst tidenes første VM-gull i en kastøvelse i friidrett.

