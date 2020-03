Jesper (17) drømmer om å nå verdenstoppen i MMA

Pappa Erik Nevland innrømmer at det «ble noen diskusjoner i heimen» da sønnen Jesper Nevland (17) fortalte at han ville gå MMA-kamp for første gang.

Jesper Nevland hadde spilt ishockey i flere sesonger da alvorlige kneskader satte ham tilbake for et par år siden.

Både leddbånd og menisk i begge knærne var skadet for andre gang og en ny rehabiliteringsperiode på fem-seks måneder ventet.

Cage Warriors Academy 25, med blant andre Jesper Nevland i aksjon, ser du direkte på Nettavisen fra 17.00 lørdag

Det var da han fant ut at han ville prøve noe nytt - noe som ikke ga like stor belastning på knærne.

- Motivasjonen for hockey hadde falt litt allerede, og jeg gikk bare inn på Xfit (kampsportklubb i Stavanger) og tok en thaiboksingtime og en jiu-jitsu-time. Etter det, har det bare blitt mer og mer, forteller Jesper Nevland til Nettavisen.

Etter å ha konkurrert i både thaiboksing og jiu-jitsu bestemte han seg i fjor for å ta det et steg videre og gå MMA-kamp i Colchester i England.

PÅ UFC-STEVNE: Jesper og Erik Nevland på et UFC-stevne i London i fjor. Foto: Privat

Erik Nevland: - Ble noen diskusjoner

Jesper omtaler både mor og far som veldig støttende gjennom hele prosessen, men pappa Erik, tidligere landslagsspiller i fotball og Premier League-proff, innrømmer at det ble noen diskusjoner.

Les også: Deprimert McGregor skyldte penger og hadde låst seg inne. Da banket det på døren (+)

- Det gikk litt gradvis. Han begynte å trene kampsport, og det er det jo ikke noe ille med, men da han sa at han skulle gå MMA-kamp, da ble det noen diskusjoner i heimen. Han er jo under 18 år og må til utlandet for å konkurrere. Vi pratet om dette, for at vi skulle kunne forstå det. Bortsett fra det har det vært en grei prosess, og nå begynner vi å bli vant med det. Nå gleder jeg meg til å se kampen på lørdag. sier Erik Nevland til Nettavisen.

STOR REKKEVIDDE: Jesper Nevland er 188 centimeter høy og konkurrerer i 66-kilosklassen. Det gir ham ofte en fordel i høyde og rekkevidde. Foto: Brett King Photography

Les også: Nettavisen sender 16 kamper fra Cage Warriors Academy 25

Den tidligere Fulham-spilleren innrømmer at det var spesielt å være til stede da sønnen gikk sin første kamp i fjor høst.

- Det var «mixed feelings». Det var kjekt å være til stede og følge ham på dette her, men det var tøft som far å se på. Jeg er glad jeg var der. Jeg har jo ikke noe voldsom kjennskap til denne sporten, utenom det han har fortalt og det jeg har sett på TV. Det var godt å se hvordan det fungerte. Jeg er litt roligere når jeg sender han alene denne gangen, sier Erik, som er opptatt med forbundstinget på Ullevaal Stadion lørdag.

- Bestemødre og tanter må overtales

Jesper innrømmer at ikke alle han snakker med er overbegeistret for idretten han har valgt, selv om han møter fordommer sjeldnere og sjeldnere.

- Vennene mine synes egentlig bare at det er litt kult, men når vi er på familietreff og sånn, så er det noen bestemødre og tanter som må overtales litt. Og for så vidt også mor i begynnelsen, forteller han.

BAKKEKAMP: Brasiliansk jiu-jitsu var en av de første grenene Jesper begynte å trene innen kampsport. Foto: Brett King Photography

Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone, eller 12 måneder for 349 kroner

MMA-debuten mot ti år eldre Samy Saci fra Frankrike endte med poengtap i fjor høst. Jesper beskriver det som en veldig spesiell følelse å gå inn i buret.

Se supertalentet Jon Vetle sparre med UFC-legende:

- Jeg har gått et par thai-kamper og hatt den følelsen av å konkurrere hele livet, men det var noe helt annet å gå inn i det buret, i motsetning til en ring. Jeg visste jo ikke helt hva jeg gikk til, og fikk en liten sånn mental blokk og presterte ikke som jeg skulle ønske. Det var likevel en positiv opplevelse. Jeg likte organisasjonen og måten alt ble behandlet på.

Pappa Nevland: - Respekt for toppidrett

Pappa Erik forteller at han ennå ikke er noen helfrelst MMA-fan som går knallhardt i forsvar for sporten, men han har vært gjennom en prosess som gjør at han nå har stor respekt for den.

- Jeg måtte lære meg å forstå dette. For min del er det en toppidrett når jeg ser hvilket arbeid som må legges ned for å drive med dette. Det er toppidrett han driver med, og det har jeg respekt for uansett hvilken idrett det er. Sånn sett er det ingen problemer for meg. Det viktigste er at han driver med noe han synes er kjekt og brenner for, og det har jeg full respekt for.

GÅR KAMP LØRDAG: Jesper Nevland møter briten Jimmy Quinn i Colchester lørdag. Foto: Brett King Photography

- Du er ikke lei deg for at han ikke fulgte i dine fotspor?

- Nei, overhodet ikke. Det har aldri vært noe mål for meg at noen av ungene mine skulle følge i mine fotspor. Det viktigste for meg er at de driver med en idrett og at de har det kjekt med den idretten de driver med. Det er viktigere for meg at de trives enn at de spiller fotball.

Vil bli best i verden

Lørdag skal Jesper i aksjon igjen når briten Jimmy Quinn er motstander i Colchester, og de fire siste ukene av oppkjøringen er lagt til Frontline Muay Thai i Oslo.

Motstanderen vet ikke Jesper mye om, men med sine 188 centimeter håper han å kontrollere kampen med rekkeviddefordelen sin i 66-kilosklassen.

Han nøler ikke når han blir spurt hva målet hans med MMA-satsingen er på lang sikt.

- Jeg vil bli verdens beste og ta en verdenstittel i den organisasjonen som er størst da. Det er mest sannsynlig UFC.

Cage Warriors Academy South East 25 ser du direkte på Nettavisen fra 17.00 lørdag. Det er ventet at Jesper Nevland gå i buret rundt 19.25.