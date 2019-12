Jesper Mathisen i ekstase etter Starts eventyrlige opprykk: - Det villeste jeg har opplevd

Martin Ramsland ble den store helten da han hamret inn tre scoringer på seks minutter for Start i opprykkskampen på mot Lillestrøm.

Det ble en kamp for historiebøkene da Start kom tilbake fra 0-4 mot Lillestrøm, og kriget til seg 3-4 mot Start på Åråsen. Det betyr at det er laget fra Sørlandet som rykker opp til Eliteserien.

Start vant nemlig det første oppgjøret 2-1, og med flere mål på bortebane, så sender de Lillestrøm ned til andre nivå i norsk fotball for første gang siden 1966.

Martin Ramsland ble den store, store helten med sine tre scoringer. Han fikset også straffespark i det motsatte oppgjøret på Sparebanken Sør Arena.

LES OGSÅ: Kaotiske scener på Åråsen: Politiet rykket inn i LSK-garderoben

- Villeste jeg har opplevd

En av de hvis hjerte virkelig banker for Start er TV 2-ekspert Jesper Mathisen. Han var tydelig i ekstase da Nettavisen tok kontakt med ham onsdag kveld:

- Har ikke hatt det bedre enn dette på lang, lang stund, sier Mathisen til Nettavisen.

- Det er det villeste jeg har opplevd som Start-mann, når vi snakker om enkeltkamp. Det så helt håpløst ut. Det er 0-4 og man venter på fem og seks. Så scorer Martin Ramsland tre, og det er ikke til å tro!

Han forteller at det er selvsagt gjort enda mer spesielt av at den 26 år gamle helten er selv fra Marnardal, kun fire og en halv mil unna Kristiansand.

I EKSTASE: Jesper Mathisen. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Mathisen, som selv spilte i klubben mellom 2004 og 2014, tror at Ramsland fort føyer seg inn blant de aller største spillerne klubben i gult har hatt etter den mirakuløse opphentingen på Romerike:

- Han vil bli husket i Start-historien til evig tid, han kommer til å være en av de som blir snakket om i de neste 50 årene. Dette er en kamp alle sørlendinger kommer til å huske, sier Mathisen.

- Dette er fotball på sitt råeste, dette er fotball på det råeste. Og når det skjer med den klubben jeg er så glad i, så blir det ikke større enn dette.

Enorm skuffelse

På den andre siden sitter LSK-legenden Ivar Hoff. Han var tydelig kritisk til kamphåndteringen av Tom Nordlie etter oppgjøret. Med Lillestrøms nedrykk betyr det at én av norsk fotballs giganter forsvinner fra toppdivisjonen, mens en annen rykker opp.

Onsdag kveld er Mathisen tydelig på at det er noe som bryr han fint lite:

- I kveld bryr jeg meg ingenting om det. Jeg tenker på alle i Start som har hatt mye motgang, for dette har så vanvittig mye å si for Start og satsingen, sier 32-åringen.

- For norsk fotball så tror jeg ikke dette betyr så mye, for LSK rykker nok rett opp igjen neste sesong. De kommer nok til å seile igjennom OBOS-ligaen. Det er mange som er glad i Start, at vi mister Lillestrøm gjør at vi ikke får derbyene mot Vålerenga i 2020.

Opprykket for Start betyr dermed at det ble kun med en eneste sesongen på det nest øverste nivået av norsk fotball. De rykket som kjent ned etter 2018-sesongen da Kjetil Rekdal var trener.

Dette betyr at Start slår følge med Sandefjord og Aalesund, som begge er klare for den øverste divisjonen av norsk fotball. Lillestrøm tar turen ned til OBOS-ligaen sammen med Ranheim og Tromsø.