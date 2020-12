Jesper Mathisen mener Solbakken er rett mann: - Det lå i lufta

- Han fikk ikke til det helt store med Norge, mener Mathisen. Eksperten mener én ting ble avgjørende for at Lagerbäck måtte gå.

Onsdag morgen kom sjokkmeldingen om at Lars Lagerbäck er ferdig som landslagssjef før tiden. Norges fotballforbund begrunner avgjørelsen med at det var naturlig å se mot Ståle Solbakken som står uten jobb etter avskjedigelsen fra FK København.

Nå skal veien videre ledes av Solbakken, som tiltrer i stillingen 7. desember.

Mener tap ble avgjørende

- Det er en gledens dag for norsk landslagsfotball! Her er det internasjonal erfaring og suksess på klubbnivå. Han har jevnt over levert bra i sin trenerkarriere. Jeg tror også spillerne og folket vil omfavne personligheten til Ståle, sier Jesper Mathisen til Nettavisen.

Og legger til:

- Han har allerede god oversikt over spillerne. Det lå vel litt i lufta. Han har vært ledig, ikke mange hadde sett for seg det - også røk vi mot Serbia. Da ble det nok plutselig mer aktuelt.

- Lagerbäck har ikke levert mot bedre motstand. Serbia er grunnen til at han ikke er trener mer. Spillerne ser på det som spennende og jeg tror dette ble mottatt som en god nyhet, med all respekt for Lagerbäck.

Mathisen ønsker også å understreke at svensken fortsatt har en fantastisk CV når det gjelder landslagsfotball.

- Det sagt, så fikk han ikke til det helt store med Norge. Jeg er ikke veldig imponert over jobben han har gjort.

Landslaget har den siste tiden vært preget av bråk innad i troppen, men Mathisen tror ikke dette ble utslagsgivende for Lagerbäck.

- Nei, det var nok heller Serbia som til slutt ble avgjørende. Jeg tror de norske spillerne har veldig tro på dette.

Solbakken: - Stolt og beæret

Solbakken selv sier det er en ære å få muligheten med Norge.

- Jeg er stolt og beæret over å ha blitt tilbudt jobben som ny landslagssjef. For meg er dette et godt tidspunkt å ta over. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en solid jobb og utviklet et fundament det blir spennende å jobbe videre med. NFF har over tid bygd opp et godt fundament for landslag, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge et sterkt team. Vi skal bruke tiden godt, for mars kommer fort, sier Ståle Solbakken, påtroppende landslagssjef for A-herrer.

Nettavisen har vært i kontakt med flere norske landslagsspillere om ansettelsen av Solbakken. Joshua King hadde ikke anledning til å kommentere nyheten torsdag formiddag.

Leo Østigård derimot sier at han gleder seg over Norges nye landslagssjef.

-Det er først og fremst meget spennende. Han virker som en rå type som er klar i sine meninger. Jeg tror det kan passer landslaget veldig bra. Samtidig må jeg også si at jeg er takknemlig for at jeg ble tatt med av Lars, som har gjort mye bra for landslaget, skriver Leo Østigård i en tekstmelding til Nettavisen.

Midtstopperen har tidligere studert hvordan Solbakken strukturerte FC København defensivt.

-Jeg har sett en del klipp av hvordan København forsvarte seg, og det er mange bra detaljer der jeg er sikker på han er opptatt av. Samtidig vet jeg han har spilt en del 4-4-2 han også. Mye energi er jeg sikker på at det blir! avslutter han.

