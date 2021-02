Jesper Saltvik Pedersen avsluttet med seier

Jesper Saltvik Pedersen, som har vunnet verdenscupen i paraalpint for fjerde år på rad, avsluttet verdenscupfinalen med seier i slalåm fredag.

Han seiret 0,42 sekund foran Jeroen Kampschreur. Dermed fikk han to seirer og to 2.-plasser i Leogang i Østerrike denne uka. Sesongen sett under ett ble det sju seirer og fem 2.-plasser.

– Rennet i dag gikk veldig bra. Slalåmen var siste mulighet til å vise at jeg fortjente sammenlagtseieren, og det synes jeg at jeg viste. I går ble det 2.-plass, så det var godt å vinne finalerennet, sa Pedersen i en uttalelse til NTB.

Han var sammenlagtvinner allerede etter tirsdagens renn, men hentet to nye seirer og en 2.-plass i de tre siste rennene.

– Siste uke i verdenscupen har gått bra til tross for at vi har vært fem uker på reise. Det har handlet om å mobilisere krefter til de siste rennene. Det har jo vært en litt kortere sesong enn vi er vant til. Vi har også vært heldige med utrolig fine løyper, sa sitskistjernen.

– Nå er vi klare for å gå i karantene når vi kommer hjem., og så venter NM i Oppdal uka etter påske.

Marcus Nilsson Grasto ble nummer 12 i finalerennet for stående.

