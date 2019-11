Jesse Lingard åpner opp om den tøffe tiden: - Folk sier fæle ting

Jesse Lingard tror at de mange trenerutskiftningene i Manchester United har bidratt til hans dårlige prestasjoner på banen.

Lingard har til gode å finne nettmaskene denne sesongen. Manchester-gutten sliter med spilletid, og har bare startet fire av de 13 første kampene i Premier League.

I et intervju med The Official Manchester United Podcast, sier 26-åringen at de mange utskiftningene på trenersiden har gjort det vanskelig å finne og holde på toppformen.

- Det har vært vanskelig

- Det har åpenbart vært vanskelig med tanke på de nye trenerne som har kommet inn. De taktiske forandringene, trenerne i seg selv. Som person vet du at du burde spille uke inn og uke ut, sier Lingard.

Lingard har jobbet under sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho og Ole Gunnar Solskjær. Sistnevnte er nå under press som følge av den svake sesongstarten. At Mauricio Pochettino er ledig på trenermarkedet gjør ikke situasjonen i klubben mindre spent.

Høster kritikk utenfor banen

Lingard har også blitt kritisert for sine aktiviteter utenfor fotballbanen. Promoteringen av klesmerket JLingz i opptakten til kampen mot Liverpool i desember i fjor er blant tingene som har skapt negativ omtale.

Etter hendelen uttalte tidligere United-spiller Paul Ince at Lingard er «kroneksempelet på alt som er galt med United» i en artikkel hos Paddy Power.

- Jeg leser ikke de greiene

Manchester-gutten avfeier at kritikken han har høstet den siste tiden preger ham.

- Det skrives masse i sosiale medier, og folk sier fæle ting. Du kan ikke bli dratt inn i det. Jeg leser ikke de greiene der, sier Lingard.

- Vi spiller foran 75,000 mennesker hver eneste uke. United er den største klubben i verden, så du blir kritisert uansett.

Lingard ble byttet inn i Uniteds uavgjort mot Sheffield United på søndag.

På torsdag møter de røde djevlene Astana i Kazakhstan i Europa League, før Aston Villa gjester Old Trafford på søndag.